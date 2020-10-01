Это Хабаровск! Ответственность для митингующих

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За 9 месяцев текущего года в региональные органы госконтроля поступило 10695 обращений от граждан по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов. Что именно волнует людей в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Антон Александрович Борзецов, заместитель начальника межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Антон Борзецов, заместитель начальника межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

В краевой столице не утихают несанкционированные митинги, которые изрядно портят жизнь остальным жителям Хабаровска. Так с одной из жительниц нашего города в минувшую субботу 26 сентября произошла вопиющая история. В прямом эфире Ирина Шестакова рассказала, что же случилось, а как ей быть дальше подсказал помощник прокурора Центрального района города Хабаровска юрист 3 класса Антон Юрьевич Метелкин.

Ирина Шестакова Фото: Сергей ПЯТКОВ