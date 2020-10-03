В Хабаровске и Комсомольске отопительный сезон начинается в субботу

Тепло решили дать до того, как станет по-настоящему холодно Фото: Правительство Хабаровского края

Отопительный сезон начнется на неделю раньше обычного в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Такое решение было принято затем, чтобы снизить риски простуды. Напомню, раньше хабаровская администрация планировала начать отопительный сезон с 8 октября. Основной критерий для запуска батарей – холодная пятидневка, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней составляет +8 градусов Цельсия. Не знаю, как в вашем доме, а в моей многоэтажке уже при пяти градусах за бортом просто холодно. Ночью же либо включай обогреватель, либо спи в свитере. Да, и слова «старт отопительного сезона намечен на такое-то число» не означают, что в этот же день в вашем доме запоют батареи. Запуск идет поэтапно. Сначала дают тепло в социальные объекты – школы, детсады, больницы, роддома, интернаты и т.п., затем – в жилые дома и административные здания.

Холод – один из факторов риска, промерзшему человеку сложнее сопротивляться вирусам. А, как мы знаем, в крае по-прежнему ходит ОРВИ и коронавирус тоже никто не отменял. Поэтому и решили начать отопительный сезон пораньше.

В Хабаровске с субботы, 3 октября, начали давать тепло в соцобъекты, с 8 октября потеплеет и в жилых домах. Полный запуск произойдет в течение следующих 10 дней. Всего к теплу подключат 460 соцобъектов и три с половиной тысячи многоквартирных домов.

В Комсомольске-на-Амуре с субботы, 3 октября, начали давать тепло не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Комсомольчане начали массово жаловаться, что в квартирах холодно. Кроме того, на ранний старт отопительной кампании повлияло и наводнение.

- Если говорить про Хабаровск, то отопление в городе обычно включают не раньше 10 октября. Решение муниципальные власти принимают самостоятельно по правилу, что если 5 дней подряд на улице температура не поднимается выше +8 градусов, то можно запускаться. В этот раз решили начать, не дожидаясь резких похолоданий. В Комсомольске-на-Амуре повлиял еще и паводок, много объектов затопило и предстоит их сушить, поэтому тепло там просто необходимо, - отметили в краевом минЖКХ.

В Комсомольске-на-Амуре предстоит подключить к теплу более полутора тысяч многоквартирных домов. На севере края, в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и Николаевском районах отопительный сезон начался еще раньше. Из 442 котельных, существующих в крае, работают уже 127.