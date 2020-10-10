В Хабаровске в 2020 году восемь бойцов заслужили право носить краповый берет [фото]

Сложнейшие испытания на прочность, реакцию, выносливость, реакцию и смекалку прошли накануне на базе войскового стрельбища отряда спецназа «Тайфун» ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Сложнейшие испытания на прочность, реакцию, выносливость, реакцию и смекалку прошли накануне на базе войскового стрельбища отряда спецназа «Тайфун». Строгие судьи придирчиво отбирали тех из претендентов, кто окажется достойным главного символа доблести и чести отрядов специального назначения – крапового берета. Из 38 кандидатов до заветного головного убора дошли только восемь бойцов Росгвардии.

Марш бросок по пересеченной местности ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Отборочные состязания длились неделю. Сначала кандидаты прошли обязательный медосмотр, выполнили комплекс нормативов по физподготовке и сдали зачеты по основным предметам, входящим в программу обучения. Несколько претендентов отсеялись уже на этом этапе, в результате на десяти километровый марш вышло чуть больше двадцати бойцов спецотряда «Тайфун».

Военнослужащим пришлось преодолеть сложнейший марш-бросок.

Полоса препятствий ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

- От инструкторов-краповиков ежеминутно поступали новые вводные, требующие предельной выносливости, сосредоточения и реакции, - рассказали в пресс-службе Восточного округа ВНГ РФ. – Кандидатам пришлось ползти в грязи, переносить условно раненого товарища, в противогазе преодолевать не одну сотню метров по пересеченной местности в условиях, приближенных к боевым.

Сразу после марш-броска кандидаты в краповые береты преодолели огненно-штурмовую полосу, осложненную дымовой завесой и холостыми выстрелами из пулемета Калашникова и БТР-80.

Штурм здания ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Далее были проверены навыки кандидатов в скоростной стрельбе, пр штурме высотного здания, выполнении акробатических упражнений и четырех комплексов рукопашного боя.

Завершением испытания стал 12-ти минутный спарринг, в котором претенденты на право ношения крапового берета боролись в поединках друг с другом и инструкторами. В противостоянии силы воли и усталости, каждый кандидат сумел выстоять до конца.

Спарринг с инструктором и другими претендентами ФОТО: Пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В торжественной обстановке долгожданные береты военнослужащим вручил начальник группы воинских частей специального назначения отдела сил специального назначения ВО ВНГ РФ подполковник Юрий Филиппов. С поздравительным словом к спецназовцам обратился врио командующего округом генерал-лейтенант Курбонали Сафаров. Он пожелал каждому обладателю носить этот символ доблести и чести с достоинством и полной самоотдачей.