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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! А у нас в квартире газ

Прямой эфир 12 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Безопасность газового оборудования в жилых домах проверяют в Хабаровском крае. Техническое обследование проводится ресурсоснабжающей организацией не реже одного раза в год. Как проходят эти проверки и на что следует обращать внимание в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал Олег Валерьевич Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края.

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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