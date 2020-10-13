«Лучший PR-проект в социальных медиа» по оценке РусГидро у Дальневосточной генерирующей компании

Аккаунты АО «Дальневосточная генерирующая компания» в социальных сетях Инстаграм (@dvgk_energy) и на Фэйсбуке (@oao.dgk), освещающие жизнь энергетиков и ключевые события отрасли на Дальнем Востоке, стали победителями в номинации «Лучший PR-проект в социальных медиа» II корпоративного конкурса Группы РусГидро.

Коллектив Дальневосточной генерирующей компании насчитывает порядка 12 тысяч человек. Поэтому идея создать официальные аккаунты компании на двух платформах для того, чтобы каждый смог делиться событиями, происходящими в коллективе и в энергетической отрасли, нашла свое воплощение два года назад. На протяжении всего этого времени пресс-служба АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) рассказывает о людях, которыми гордится, благодаря ежедневному труду которых выполняется работа по жизнеобеспечению нашего сурового Дальнего Востока, о ходе ремонтной кампании, прививает престиж энергетическим специальностям, делится новостями, тонкостями законодательства ЖКХ, инновационными решениями, внедряемых в энергетическом комплексе, говорит о социальной ответственности энергетических предприятий и об изменениях в компании.

Благодаря постам и ежедневным сториз у всего многотысячного коллектива ДГК есть возможность участвовать в жизни компании, вносить свои предложения, в оперативном порядке узнавать самые интересные новости. Социальные сети - сейчас самый востребованный и оперативный источник внутрикорпоративной коммуникации в компании. Постоянной рубрикой передачи являются такие важные направления работы энергетиков, как профилактики энерготравматизма, а также профессиональной ориентации детей и молодежи.

Всего в ежегодном корпоративном конкурсе «Лучший коммуникационный проект» среди PR-специалистов филиалов и подконтрольных обществ Группы РусГидро участвовало 75 проектов пресс-служб холдинга и 33 специалиста по связям с общественностью. ДГК с удовольствием принимает заслуженную награду и приглашает коллег и дальневосточников подписаться на аккаунты компании Инстаграм (@dvgk_energy) и на Фэйсбуке (@oao.dgk), чтобы вместе сделать продукт еще более востребованным и качественным.