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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти. Помощь депутатам

Прямой эфир 15 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Третьяков, помощник депутата

Роман Третьяков, помощник депутата

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Кулик, помощник депутата

Светлана Кулик, помощник депутата

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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