В коридорах власти. Помощь депутатам

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.
Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Роман Третьяков, помощник депутата
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Светлана Кулик, помощник депутата
Фото: Сергей ПЯТКОВ