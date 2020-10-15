В коридорах власти. Помощь депутатам

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Сегодня в программе «В коридорах власти» мы не смогли обойти стороной тему, которая давно интересует наших радиослушателей. Помощник депутата - кто он? В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, а так же помощники депутата Роман Третьяков и Светлана Кулик рассказали для чего народному избраннику нужны помощники и в чем их непосредственный функционал.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Третьяков, помощник депутата Фото: Сергей ПЯТКОВ