Хабаровский край стоит на острие развития Дальнего Востока

Хабаровский край изначально формировался, как мощный индустриальный центр Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский край отмечает 82 годовщину с момента своего образования. Исторический центр Дальнего Востока по сей день удерживает лидирующие позиции среди регионов округа. Край выгодно отличается от соседей по ДФО, развивается сбалансированно, совершенствуя все отрасли, а как следствие - и сферы жизни.

РЕГИОН ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Хабаровский край изначально формировался, как мощный индустриальный центр. Металлургия, судо- и авиастроение, угледобыча, БАМ, Транссиб - все это заложено и успешно действует в регионе, что дает импульс к развитию богатейших и красивейших территорий.

- Хабаровский край - четвертая территория в стране. Это почти 80 миллионов гектаров земли, богатой полезными ископаемыми, лесом, морскими биоресурсами, металлом и многим другим. Для сравнения: Приморье - 26 миллионов гектаров. Акватория Хабаровского края - около пяти миллионов квадратных километров. Это огромная перспектива связи со странами Азиатско-тихоокеанского региона, - считает Юрий Матвеев, заместитель председателя Экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края.

Чего стоит только Комсомольск-на-Амуре - промышленный центр региона, который выпускает корветы, строит паромы для соседний регионов, снабжает армию самолетами и отправляет металл на экспорт. Верхнебуриинский район дает уголь не только Хабаровскому краю, но и другим территориям Дальнего Востока.

Выход к Тихому океану дает краю безграничную перспективу перевалки грузов, экономическое развитие совместных со странами АТР предприятий, увеличение туристического потока и многое другое. Например, азиатские страны очень любят наши мед, икру и природные ресурсы.

МОСТ НА САХАЛИН

На абсолютно новый уровень развития Хабаровский край выведет воплощение в жизнь проекта моста на Сахалин. Напомним, что переход уже точно будет построен в самом узком месте Татарского пролива и соединит материк (от мыса Лазарева) с островом. Мост будет не только автомобильным, но и железнодорожным, что позволит построить хорошие дороги и пути к нижнеамурским селам.

- Начиная от Селихино и ниже по Амуру нет даже линий электропередачи и толковой дороги. Строительство моста на Сахалин и железной дороги - это новая жизнь для населенных пунктов. Все прибрежные села смогут получить импульс к развитию за счет новой, более простой логистики, - добавил Юрий Матвеев.

Развиваться, по мнению экспертов, будет не только инфраструктура. С появлением моста, вперед пойдут и другие сферы: строительство, туризм, добыча природных ресурсов, а отдаленные населенные пункты станут более доступны.

СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРОВ

За счет поэтапного и полного развития всех отраслей, Хабаровский край и отличается от соседей по Дальнему Востоку. Например, если Приморье делало упор на туризм и встраивание в мировые транспортные потоки, то наш регион более рационально пользовался ресурсами.

- Я считаю, что центр Дальнего Востока перевели номинально. Экономический и индустриальный потенциалы никуда не денешь, они как сформировались, так и останутся. Логистический и транспортный центры как создавались в Хабаровском крае, так здесь и останутся, - резюмировал Юрий Матвеев.