В Законодательной думе Хабаровского края обсудили проблемы лесной отрасли

Председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В краевом парламенте в начале октября текущего года состоялось совещание с целью изучения разных мнений о направлениях развития лесопромышленной отрасли края. Инициатором совещания выступил комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевого парламента.

На совещании присутствовали краевые депутаты, представители правительства Хабаровского края, бизнеса, науки, Дальневосточной железной дороги и Хабаровской таможни. Все они выразили свое мнение по разным проблемам. При этом главной темой обсуждения стал поиск оптимальных путей в развитии лесодобычи и лесопереработки в крае в связи с политикой повышения таможенных сборов на экспорт круглого леса.

В лесной отрасли края осуществляют деятельность около 300 предприятий. Лесозаготовительная деятельность осуществляется на территории 16 муниципальных районов края, в отрасли занято 15,4 тысячи человек. В регионе реализуется три проекта, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Сумма заявленных инвестиций по проектам составляет более 14 миллиардов рублей, освоено около 17 миллиардов рублей. До конца 2020 года запланирован запуск завода по производству 100 тысяч тонн топливных гранул.

Несмотря на положительные моменты, существует ряд проблем, мешающих продуктивному развитию лесопромышленного комплекса Хабаровского края и требующих решения на федеральном уровне.

Например, на большей части лесного фонда региона лесоустройство проводилось более 15 лет назад и до настоящего времени не возобновлялось по причине отсутствия соответствующего финансирования из федерального бюджета. Отсутствуют достоверные данные и показатели о фактическом состоянии лесных ресурсов, в том числе переданных в аренду. Эта проблема отражается на качестве планирования производственной деятельности отраслевых предприятий, в том числе реализующих приоритетные инвестиционные проекты. В связи с увеличением экспортных пошлин на вывоз за рубеж круглого леса возникают риски банкротства и ухода из отрасли предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных только на заготовку и экспорт круглого леса, что может привести к снижению результативности работы отрасли и увеличению социальной напряженности в лесных поселках края. Поднимали парламентарии на совещании и проблему высокой стоимости железнодорожных перевозок лесопродукции и необработанной древесины на переработку.

- В связи с предстоящим запретом экспорта необработанной древесины необходимо обратиться в федеральные органы власти с законодательной инициативой об усовершенствовании механизма квотирования экспорта древесины из Хабаровского края и ДФО в целом, - отметила доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Наталья Антонова. - При этом необходимо предусмотреть возможность предоставления экспортной квоты лесозаготовителям, не имеющим перерабатывающих мощностей, в обмен на поставку сырья на местные предприятия деревопереработки. Это позволит сохранить фактически вытесненные из сферы лесного экспорта, но пока еще стабильно работающие средние и малые лесозаготовительные предприятия.

Также, по ее мнению, необходимо обеспечить конкурентоспособность в лесном комплексе Хабаровского края не только на стадии создания производств, но и осуществления производства всех видов продукции деревообработки и реализации на внешнем рынке.

По словам председателя комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктора Лопатина, кроме экономической составляющей, лесная промышленность играет важную роль в поддержании заселенности северных территорий Хабаровского края, позволяющей развивать транспортную инфраструктуру, вовлекать в народнохозяйственный оборот все больше и больше неосвоенных территорий не только в лесном хозяйстве, но и в недропользовании.

- Мы организовали в думе интереснейшую площадку, думаю, мы будем собираться здесь еще не раз для решения многих проблем в лесной отрасли. Мы примем к сведению все выступления. Поступили очень хорошие предложения от исполнительной власти и очень важные замечания от науки. Самое главное нам сейчас - услышать бизнес, - подвел итог совещанию Виктор Лопатин.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова добавила, что все мнения нужно обобщать и доводить до уровня исполнительной власти. По ее мнению, все проблемы нужно решать с позиции дифференцированного и очень аккуратного подхода, так как лесная отрасль существенно затрагивает и социальную жизнь региона.

Обсуждать данный вопрос парламентарии планируют и дальше вместе с представителями правительства и бизнеса.