Поздравить земляков с днем рождения Хабаровского края можно в мобильной радиостудии «Комсомолки»

Мобильная радиостудия разместится 19 октября в холле здания Хабаровской краевой организации объединений профсоюзов, Фото: Сергей ПЯТКОВ

К 82-й годовщине со дня основания Хабаровского края редакция «Комсомольской правды» приготовила для своих земляков множество сюрпризов. Среди них возможность передать добрые пожелания родному краю на волне 88,3 fm в эфире радио «Комсомольская правда».

Мобильная радиостудия разместится 19 октября в холле здания Хабаровской краевой организации объединений профсоюзов, Муравьева-Амурского, 4 (Комсомольская площадь), с 12 до 14 часов. В это время вы сможете прийти в нашу студию и передать добрые слова и свои пожелания ко дню рождения родного края.

На следующий день 20 октября поздравления появятся в эфире радио «Комсомольская правда» и на сайте hab.kp.ru

Напомним, на сайте проходит конкурс на лучший детский рисунок «Дети рисуют родной край». Познакомиться с работами конкурсантов и проголосовать за понравившуюся работу можно здесь.