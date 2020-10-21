Военный самолет упал в Хабаровском крае во время учебного полета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный самолет упал в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета. О происшествии стало известно сегодня вечером, 21 октября 2020 года. На данный момент об инциденте известно немного. В пресс-службе Восточного военного округа коротко прокомментировали случившееся, не вдаваясь в подробности.

Так, согласно официальной информации, при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Летчики успели катапультироваться. Их жизням и здоровью ничего не угрожает. Членов экипажа эвакуировали на аэродром базирования.

Известно также, что военные авиаторы выполняли полет без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет. Обстоятельства и причины инцидента будут выяснять члены комиссии Восточного военного округа. Специалистов уже направили к месту происшествия.