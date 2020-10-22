Это Хабаровск! Новая волна

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Новая волна коронавируса накрывает Хабаровск. Ситуация с заболеваемостью по оценкам экспертов уже даже более тяжелая, чем весной текущего года. О том, как хабаровчанам пережить период новой вспышки рассказала Юлия Сергеевна Журавлева, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту, здравоохранению администрации Хабаровска.

Юлия Журавлева, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту, здравоохранению администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Стоительство ТЭЦ-4 с последующим выводом из эксплуатации ТЭЦ-1 планируется в Хабаровске. В отличии от морально устаревшей старой станции, которой, на минуточку, 66 лет, новая будет работать исключительно на газе, чем обуславливается ее максимальная экологичность. О масштабном проекте в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Андрей Николаевич Ванюков, начальник отдела Управления энергообеспечения администрации Хабаровска.