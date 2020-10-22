Совет молодых депутатов Хабаровского края займется самыми актуальными проблемами молодежи

Денис Кром заместитель председателя постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошло собрание Совета молодых депутатов. В Хабаровск приехали парламентарии из разных районов и городов. В повестке дня - важные организационные вопросы. В первую очередь - избрание председателя Совета. По положению правом выдвигать кандидатуру на должность председателя наделен почетный председатель - председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Ирина Зикунова воспользовалась этим правом и предложила на этот пост молодого депутата Дениса Крома. Ему 27 лет, при этом в думе он занимает должность заместителя председателя постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. По своей предыдущей работе он много общался именно с молодыми людьми. То есть проблемы, волнующие молодежь, ему знакомы хорошо, подчеркнула Ирина Зикунова. Кандидатуру Дениса Крома поддержали единогласно. В своем выступлении новый председатель Совета назвал одну из важнейших целей, которой нужно достичь, - существенно снизить отток молодежи в другие регионы.

- Вместе с вами и исполнительной властью мы разработаем законопроекты, направленные на то, чтобы люди оставались в крае. Причинно-следственная связь нам ясна - не хватает досуга, низкий уровень заработной платы. Будем в своей работе акцентировать внимание именно на молодежи, чтобы она могла здесь работать и развиваться, - заявил Денис Кром, обращаясь к собравшимся.

Заместителем председателя избрали Екатерину Масловскую, председателя Собрания депутатов Нанайского района. Секретарем Совета стала Кристина Сыйдина, депутат Совета депутатов села Дада Нанайского района.

Обращаясь к молодым депутатам, Ирина Зикунова подчеркнула, что Совет - это прекрасная возможность повысить эффективность работы законодательной ветви власти в крае в целом.

- Мы ожидаем от вас квалифицированного депутатского инициативного начала, которое послужит улучшению жизни людей в Хабаровском крае. Только хорошее понимание того, что происходит на местах, позволяет на деле эффективно реализовать государственную политику по управлению нашим краем, - сказала Ирина Зикунова. - В вас, наши молодые коллеги, мы видим источник настоящей полезной законотворческой работы и депутатской работы в той части, которая связана с контролем реализации планов, с контролем над освоением денежных средств, с контролем за национальными проектами.

Спикер краевого парламента поддержала вновь избранного председателя Совета: отток молодежи - серьезная проблема, о которой говорят уже давно, и пришло время ее решать. Ирина Зикунова призвала коллег использовать средства депутатской работы для создания комфортных условий для жизни в Хабаровском крае. Когда молодые люди увидят, что могут найти здесь хорошую работу, доступное жилье, увидят, что здесь созданы условия для жизни, тогда вряд ли кто-то из них захочет искать счастья в других регионах.