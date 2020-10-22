Масштабный ремонт улицы Тихоокеанская в Хабаровске откладывается из-за недобросовестных проектировщиков Фото: Администрация Хабаровска

О том что улица Тихоокеанская нуждается в реконструкции городские власти говорят уже не менее 10 лет. Узкая проезжая часть одной из основных магистралей Хабаровска не отвечает существенно выросшему количеству автомобилей – как следствие ежедневные устроение и вечерние пробки, с которыми не справляются даже объездные дороги.

Серьезное препятствие, возникавшее раньше - городу не хватало финансирования. Теперь есть возможность провести ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструкция должна была начаться уже в этом году, но подвели проектировщики.

- Ранее запланированные работы были сорваны проектировщиками, не выполнившими условия контракта. Фирма, осуществлявшая проектирование, была занесена в реестр недобросовестных поставщиков услуг, но все пришлось начинать заново, - рассказали в администрации города Хабаровска.

Сейчас как заверяют в мэрии проектная документация по ремонту участка улицы Тихоокеанской, начинающегося от улицы Поселковой, и заканчивающегося развязкой на Депо-2 – готова. Необходим следующий этап – разработка проекта производства работ и пакета рабочих документов. Этим займется московская компания, выбранная по итогам конкурса.

- Это набор детальных чертежей по разным видам работ, - подчеркнул Станислав Кочемазов, заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства. - К примеру, они дают строителям понять, как должно идти армирование инженерных конструкций. Выполнить наш заказ и представить готовые чертежи московские партнеры должны в декабре. Только при наличии этой документации мы будем приступать к следующему этапу — проведению аукционов по выбору подрядчиков.

Как отмечают в управлении благоустройства преображение магистрали будет идти поэтапно, первый этап может стартовать в 2021 году, остальные в последующие три четыре года. Работы много. На Тихоокеанской планируется наконец-то расширить проезжую часть, вынести инженерные коммуникации, построить подземный и надземный переходы, сделать новые тротуары. По предварительным расчётам стоимость работ составит полтора миллиарда рублей.