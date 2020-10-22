Бюджет Хабаровского края на 2021 год: доходы оценили в 97,5 миллиарда рублей Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Основной закон, по которому край будет жить следующий год, начали рассматривать в региональном парламенте. Доходы казны оценили в 97,5 миллиарда рублей, расходы - на 7,5 миллиарда рублей больше. Бюджет по-прежнему останется социально ориентированным.

Бюджет края формировался с учетом ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Основные доходы в казну - это налоговые и неналоговые поступления, акцизы, безвозмездные поступления и средства федерального бюджета, из которых: дотация 7,1 миллиарда рублей, субсидии - 4,9 миллиарда, субвенции - 4 миллиарда и иные трансферты - 0,9 миллиарда рублей. Суммы будут уточнены ко второму чтению.

Бюджетные расходы пойдут на 35 госпрограмм (93,6 миллиарда рублей). Это и повышение качества жизни населения, развитие экономики края и так далее. Траты на текущие расходы составят 11,4 миллиарда рублей. Всего расходы бюджета составят 105 миллиардов рублей.

- Ожидается снижение федеральных трансфертов или они сохранятся на прежнем уровне после того, как Государственная дума примет бюджет на 2021 год? - задал вопрос Максим Кукшкин, депутат Законодательной думы.

- Мы уверены, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации не будут снижены. Запланировано, что на следующий год поддержка останется на прежнем уровне. Единственное, что впервые за 15 лет дотации не индексируются. Возможно, произойдет снижение по отдельным федеральным программам, потому что 24 субсидии, предусмотренные бюджетом страны, еще не распределены, - ответил Валентин Костюшин, министр финансов Хабаровского края.

«За» проект закона о бюджете Хабаровского края проголосовало большинство депутатов.

- Проект бюджета социально направленный, на финансирование социальных отраслей запланировано 66,3 миллиарда рублей (63 процента расходов бюджета), при этом в нем учтены средства на развитие края. Зарезервированы средства на повышение оплаты труда - на 2021 год 1,3 миллиарда рублей, средства на индексацию расходов на социальные выплаты с 1 января 2021 года и стипендий с 1 сентября 2021 года. Уменьшены расходы на органы государственной власти на 531,7 миллиона рублей, из них правительству региона на 478 миллионов рублей, Законодательной думе - на 27 миллионов рублей и комитету по обеспечению деятельности мировых судей на 26 миллионов рублей, - отметил по итогам председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов.