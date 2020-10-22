На позитиве: Хабаровский край отпраздновал свой день рождения достижениями в социальной сфере Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Накануне, 20 октября, жители Хабаровского края отметили 82-летие региона. Этот день стал по-своему знаменательным, особенно в части подведения итогов. За минувший год в жизни региона, как и всей страны, произошло многое, однако позитивных изменений все равно было больше. Примечательно, что значительная часть достижений властей региона пришлась на период после назначения в Хабаровский край Михаила Дегтярева, устранившего антагонизм с федеральным центром и региональными элитами.

- В социальной сфере также удалось достичь определенных перемен. Например, в 2020 году в приоритете остается финансирование всех социальных обязательств края. На материальную поддержку граждан запланировано 19,4 миллиарда рублей, что на 6,1 миллиарда рублей (46,0%) больше, чем в прошлом году (13,3 миллиарда рублей), - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Закдуму края по инициативе Михаила Дегтярева внесли два новых законопроекта. Один из них касается мер социальной поддержки семей с детьми. Он устанавливает единые подходы к порядку предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми и направлен на усиление информированности населения, упрощение понимания и удобство правоприменения. Другой закон - о детях военного времени - обеспечивает предоставление дополнительных преференций 60 047 жителям края, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Детство этих людей проходило в военные годы. Они испытали на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны, а после ее окончания восстанавливали и развивали разрушенное народное хозяйство.

Семьи в крае получают ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Сумма финансовой поддержки - 7 590,5 рубля. Выплаты уже получают почти 37 тысяч семей.

Кроме того, Михаил Дегтярев распорядился об индексации (на 4%) с 2021 года девяти социальных выплат. Речь идет также о пособии на ребенка, краевом материнском капитале, ежемесячной денежной выплате региональным льготникам, пенсионерам по возрасту и специалистам сельской местности. Цена этого управленческого решения составляет 173,6 миллиона рублей.

В домах-интернатах решают вопросы повышения комфортности проживания. На капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы 29 учреждений соцзащиты населения края направили более 100 миллионов рублей.

И напоследок, в Хабаровском крае утвердили план мероприятий стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами по развитию. До 2024 года в регионе планируют совершенствовать социальное обслуживание граждан.