Как Хабаровскому краю преодолеть инвестиционный цугцванг

Привлечение инвестиций - деликатный процесс, в котором каждая из сторон должна чувствовать себя комфортно Фото: Правительство Хабаровского края

Над улучшением инвестиционного климата бьются все регионы страны. Хабаровский край тоже приложил немало усилий для привлечения инвесторов, однако процесс, признаем честно, идет в вялотекущем режиме.

В федеральном центре от каждого главы региона ждут реально работающих предложений и проектов. Ожидают этого в Москве и от врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Тимур Хубаев, вице-президент ассоциации «Шесть сигм», ведущий эксперт в области автомобильной промышленности и машиностроения, поделился с «КП» - Хабаровск» своим видением решения проблемы привлечения инвесторов. У эксперта есть не просто идеи, а детализированный проект.

Предоставим ему слово:

- Очевидно, что тот регламент, который Михаилу Дегтяреву вручили перед отправкой в регион, сильно отличается от тех реалий, с которыми он здесь сталкивается. Но он должен этот регламент отработать. Потому что президент взял личную ответственность за его назначение на себя.

Поэтому визиты в Хабаровск федерального руководства и федеральных инвесторов - часть процедуры, задача которой продемонстрировать, что президент подкрепил Дегтярева не только словами, но и делами.

Я, например, всегда голосовал за своего президента и верю ему, поэтому его выбор Дегтярева - это и мой выбор. А раз так, пусть он организовывает инвестиционный процесс так, как ему комфортно. Тем более что, судя по информации, дела там (в Хабаровском крае - прим. ред.) кипят, от инвесторов нет отбоя, и победители конкурсов и различных инициатив точно получат на них деньги. По крайней мере, этот вывод я сделал из двухмесячных переговоров с руководителями различных краевых структур, ответственных за работу с инвесторами.

Работа с инвесторами - вишенка на торте губернатора, и никогда эта работа не будет основной в его расписании. Слишком много текучки, которая требует ручного управления, а такая громада, как край, тем более. Но вопросы, как ликвидировать миграцию, безработицу, социальные перекосы и формировать налогооблагаемую базу, усиливаются. Как в условиях санкций стабилизировать экономику, оживить деловой климат? Ответ на этот вопрос пока не дал никто. Не случайно меры по ликвидации последствий пандемии, которые вводятся, назвали не законом, а общенациональным планом по преодолению последствий. Идет активный поиск новой модели, и предлагаемый нами путь - это один из вариантов, как мы предполагаем, наиболее эффективный для регионального звена.

Создать параллельный существующему гуманитарный вариант без инвестиций в инфраструктуру с их сложным согласованием и без привлечения токсичных административных структур. Под лозунгом «Инвестиции в обмен на рынки!» он втянет в процесс весь социум и даст эффект по формуле 1х4, одно место в переработке - четыре в услугах. Ввиду занятости краевых структур мы опустим градус своей инвестиционной активности на уровень города Хабаровска и его мэра Сергея Кравчука, тем более что, в отличие от регионального уровня, там потребуется еще меньше согласований, и инвестиционную матрицу ДФО-СКФО, созданием которой мы занимаемся, мы можем начать с трех-пяти коротких индустриальных проектов.

При реализации гуманитарного варианта почти все налоги остаются в регионах, нет давления на бюджет, количество проектов ограничивается наличием центров технологических компетенций, которые можно создать в течение полугода. При поддержке главы региона уже к будущей весне можно представить несколько коротких индустриальных проектов и создать тысячи рабочих мест, взяв в союзники крупные муниципальные образования, субъекты МСП, которые привычно затаились и пережидают кризис.

В целях ускорения проектирование пойдет методами параллельного инжиниринга, решения будут приниматься на региональном или муниципальном уровне, а федеральное сопровождение обеспечиваться факультативным участием четырех агентств: по туризму, по делам молодежи, по делам национальностей и Россотрудничеством. Основным инструментом становится межмуниципальное сотрудничество в формате породненных городов и регионов, а продвижение - через национальные диаспоры и общины в России и за рубежом через «центры культуры и науки», которые мы предложили Россотрудничеству, дополнить словами «и инвестиций» - думаю, нас поддержат. Основной партнер - Индия, а начать с создания российско-индийского инжинирингового центра с участием региона, который захочет стать побратимом Хабаровска.

Другого варианта привлечения инвестиций, кроме «в обмен на рынки», в результате которого инвестор приходит с конкурентным по цене и качеству продуктом, создает рабочие места, обеспеченные региональными заказами, нет. Конфигурация производств должна позволять их тиражировать в других регионах и создавать инвестиционный конвейер, который по мере своего продвижения станет драйвером развития для производителей сырья, материалов и полуфабрикатов. Самый простой пример проекта - организация светотехнического конвейера, состоящего из двадцати сборочных и комплектующих производств на приоритетных территориях, с научно-техническим центром, выставочным комплексом и ключевой компетенцией - производством светодиодов в Хабаровске. Результат работы конвейера: пять тысяч рабочих мест, выручка - 10 миллиардов рублей в год.

Мы располагаем двадцатью инвестиционными проектами, которые могут стать основой для создания инвестиционных конвейеров для приоритетных территорий, отработать первые на маршруте ДФО-СКФО, представить результаты не позднее весны 2021 года.

Дорожную карту проекта я уже направил Михаилу Дегтяреву. Ждем ответа и надеемся на его поддержку.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Тимур Борисович Хубаев родился 28 апреля 1961 года в Москве. В 1983 году окончил факультет «Автомобили и тракторы» Московского автомеханического института (МАМИ), в 1988 году - с отличием отделение «Организация управления в машиностроении» Московского института управления.

В автомобильной промышленности работает с 1986 года.

В 1999 году был избран директором Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК).

В октябре 2000 года назначен на должность заместителя генерального директора по закупкам ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). В марте 2002 перешел в ОАО «Ульяновский механический завод», где стал заместителем генерального директора по развитию производства автомобильных компонентов.

С 2003 по 2005 год работал в должности генерального директора ООО «МИГ-Автокомпоненты».

В мае 2005 года занял должность вице-президента ЗАО «Объединенные консультанты «ФДП».

В настоящее время является ведущим специалистом и экспертом в области автомобильной промышленности и машиностроения. Консультант ведущих мировых автомобильных брендов по вопросам интеграции с российскими производителями автомобилей и автомобильных компонентов. Являлся одним из идеологов создания холдингов Северстальавто и Руспромавто.

В течение многих лет руководил проектом по реформированию бизнеса ОАО «АВТОВАЗ». С его участием заключен ряд принципиальных соглашений ОАО «АВТОВАЗ»: с Концерном ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ и Правительством Чеченской Республики. В настоящее время является директором уникального для российской промышленности проекта «ЧеченАВТО».

С марта 2007 года является вице-президентом Ассоциации Шесть Сигм, отвечающим за проекты в области автомобилестроения и ОПК.