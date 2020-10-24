Погода на месяц в Хабаровске: в ноябре 2020 нас еще ждет плюс Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Сегодня на улице настоящее снежное царство - на деревьях ветви сгибаются под тяжестью мокрого липкого снега, все замело, не слышно ни птиц, ни гудков машин.

Сегодня на улице настоящее снежное царство - на деревьях ветви сгибаются под тяжестью мокрого липкого снега Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Белоснежное покрывало накрыло голую серую землю, сделав все вокруг по-новогоднему уютным. Однако за эту красоту хабаровчанам пришлось расплачиваться - кроны деревьев не выдерживают тяжести и обламываются, падая на машины и неудачливых пешеходов, обрывая линии электропередачи; с крыш и козырьков подъездов срываются внушительные по размеру, обледенелые комья снега; на дорогах - настоящее месиво, застопорившее движение личного и общественного транспорта. Сегодня и завтра нужно быть предельно внимательными и осторожными - не ходить под деревьями и вдоль домов, и лучше бы совсем отказаться от поездок по городу.

Кроны деревьев не выдерживают тяжести и обламываются, падая на машины и неудачливых пешеходов Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

А что же будет дальше? О том, какая погода в ноябре 2020 в Хабаровске нас ждет - читайте в нашем материале.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА

Первое, что нужно знать о грядущем месяце - плюсовые температуры нас еще ждут, но задержатся они ненадолго. Этот факт нужно просто принять, вздохнув - мы окончательно и бесповоротно вступаем в климатическую зиму, ничего не поделать.

В этот период как никогда актуален вопрос пробок на дорогах и травматизма пешеходов - будьте аккуратны и внимательны к себе и окружающим Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Осадки в первой декаде месяца более чем вероятны, скорее всего они пройдут в виде дождя или мокрого снега с учетом относительно теплой погоды. Ночью заморозки - от -2 до -4 градусов, а днем +3 +5 - наилучшие условия для снега с дождем на фоне чуть пониженного атмосферного давления. Ветер в этот период будет умеренным - его скорость составит 5-10 метров в секунду, и будет дуть он преимущественно с севера и юго-запада.

В этот период как никогда актуален вопрос пробок на дорогах и травматизма пешеходов - будьте аккуратны и внимательны к себе и окружающим.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

Погода в ноябре в Хабаровске 2020 во второй декаде будет относительно бесснежной. Воздух ночью охладится до -4 -7 градусов по Цельсию, а днем прогреется до -3 или нуля градусов. Осадки маловероятны, ветер различных направлений разгонится до 15 метров в секунду, влажность воздуха в этот период составит 82%, атмосферное давление - 750-755 миллиметров ртутного столба.

Переходите на теплые пуховики и зимние шапки, потому что дальше будет только холоднее.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

Закончится месяц уже на совсем зимней ноте - нас ждет обильный снегопад в середине декады Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Закончится месяц уже на совсем зимней ноте. Нас ждет обильный снегопад в середине декады, в целом количество солнечных дней в этот период будет минимальным - в основном небо всегда будет затянуто облаками. Ночные температуры упадут до -10 градусов, а днем нас ждет не более -3 -7. Ветер разовьет скорость от пяти до 15 метров в секунду, влажность и давление останутся на прежнем уровне.

«КП» старается предоставлять самые точные данные о погоде в Хабаровске, однако небольшая погрешность все же возможна Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Уважаемые читатели, напоминаем вам, что долгосрочные прогнозы погоды - это все еще очень неточная область человеческих познаний о Земле. Они составляются с учетом текущей метеообстановки, изучения карт движения атмосферных фронтов, а также усредненных данных о погоде на текущий месяц за последние десять лет. «КП» старается предоставлять самые точные данные о погоде на месяц в Хабаровске, однако небольшая погрешность все же возможна. Надеемся на ваше понимание и желаем вам только ясного неба над головой!