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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Природоохранное законодательство

Прямой эфир 27 октября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Почти 11 млн рублей штрафов взыскано в крае за нарушение природоохранного законодательства. Инспекторами экологического надзора с начала года проведено более 250 рейдовых мероприятий. О результатах этой работы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Владислав Борисович Мозгалев, начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

Владислав Мозгалев, начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Владислав Мозгалев, начальник управления экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Готовь сани летом, а телегу зимой» - гласит народная мудрость. В каком возрасте следукт задумываться о собственном деле? Как помочь подросткам нащупать в себе предпринимательскую жилку нам рассказала Дина Малежик, руководитель бизнес-школы для подростков «Центр Твоего Развития».

Дина Малежик, руководитель бизнес-школы для подростков «Центр Твоего Развития»

Дина Малежик, руководитель бизнес-школы для подростков «Центр Твоего Развития»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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