Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков ягод искали спасатели в Еврейской автономии

31 Июль 07:12 2018-07-31T07:12:55+03:00

Находили их по одному, последнему не повезло больше других: он провел две ночи в лесу под проливным дождем

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28 июля трое жителей Еврейской автономии пошли лес в районе поселка Августовский собирать ягоды. Дорогу обратно найти им не удалось. По предварительным данным, мужчины изрядно выпили горячительных напитков и разругались. После этого они разошлись в разные стороны. Ягодники периодически выходили на связь с родными и сообщали о своем местоположении. Вечером дочь одного из «потеряшек» обратилась в МЧС, рассказав, что отцу и его приятелям нужна помощь. Спасатели в ночь на 29 июля нашли одного из мужчин в указанном девушкой месте. Он сообщил сотрудникам чрезвычайного ведомства, что, где его друзья он не знает, потому что после ссоры никого из них не видел. Он также отдельно отметил, что долго его попутчики в лесу не пордержатся, так как запасы еды у них скудные. Второго «потеряшку» удалось найти только на следующий день. На его поиски полицейские и спасатели потратили десять часов, обследуя все тропинки и кустарники.

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Третий ягодник был найден сегодня, 30 июля, утром, в трех километрах от первоначально указанного места пропажи. Мужчина сильно поранил ноги, был изможден, покусан насекомыми. Он провел две ночи в лесу, попал под проливной дождь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Сотрудники МЧС на носилках вынесли потерпевшего из лесной чащи и отвезли в областную больницу Биробиджана.

Родственники пропавших горячо поблагодарили спасателей за оперативную работу. Сотрудники чрезвычайного ведомства в очередной раз напоминают о правилах безопасности в лесу. Не забывайте прихватить с собой из дома спички, свисток и компас. Важно сообщать родственникам и близким о своем маршруте. Так вы значительно сократите время поисков.