2018-07-31T07:12:55+03:00
Общество

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков ягод искали спасатели в Еврейской автономии

Находили их по одному, последнему не повезло больше других: он провел две ночи в лесу под проливным дождем
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономииНапились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

28 июля трое жителей Еврейской автономии пошли лес в районе поселка Августовский собирать ягоды. Дорогу обратно найти им не удалось. По предварительным данным, мужчины изрядно выпили горячительных напитков и разругались. После этого они разошлись в разные стороны. Ягодники периодически выходили на связь с родными и сообщали о своем местоположении. Вечером дочь одного из «потеряшек» обратилась в МЧС, рассказав, что отцу и его приятелям нужна помощь. Спасатели в ночь на 29 июля нашли одного из мужчин в указанном девушкой месте. Он сообщил сотрудникам чрезвычайного ведомства, что, где его друзья он не знает, потому что после ссоры никого из них не видел. Он также отдельно отметил, что долго его попутчики в лесу не пордержатся, так как запасы еды у них скудные. Второго «потеряшку» удалось найти только на следующий день. На его поиски полицейские и спасатели потратили десять часов, обследуя все тропинки и кустарники.

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Третий ягодник был найден сегодня, 30 июля, утром, в трех километрах от первоначально указанного места пропажи. Мужчина сильно поранил ноги, был изможден, покусан насекомыми. Он провел две ночи в лесу, попал под проливной дождь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. - Сотрудники МЧС на носилках вынесли потерпевшего из лесной чащи и отвезли в областную больницу Биробиджана.

Родственники пропавших горячо поблагодарили спасателей за оперативную работу. Сотрудники чрезвычайного ведомства в очередной раз напоминают о правилах безопасности в лесу. Не забывайте прихватить с собой из дома спички, свисток и компас. Важно сообщать родственникам и близким о своем маршруте. Так вы значительно сократите время поисков.

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономии Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Напились, поругались, потерялись: троих сборщиков дикоросов искали спасатели в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Хабаровчанин продавал через интернет несуществующих экзотических животных и "разбогател" на 100 тысяч рублей
За пост мэра Хабаровска поборются шесть кандидатов
Два полицейских, выполняя служебный долг на Сахалине, погибли в жутком ДТП
Скверы в городе Юности Хабаровского края приведу в порядок
За хищение денег мошенник в Хабаровском крае может сеть на 10 лет
В Хабаровске пройдет благотворительный забег «Достигая цели»
Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска
Шестилетний мальчик пропал в Комсомольске-на-Амуре
Жильцам верхних этажей «многоквартирников» в Хабаровске не хватит холодной воды
У «Армавира» не получилось отсудить победу у «СКА-Хабаровск»
Еще на 12 опасных перекрестках в Хабаровске появятся видеокамеры
Мужчина в Хабаровске закрыл долги прямо в поезде, чтобы не откладывать поездку
Авария в Комсомольске-на-Амуре: машину разорвало пополам, женщина скончалась сразу