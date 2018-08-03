Хабаровчанин пытался заработать на продаже несуществующих экзотических животных обманным путем

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-03T12:51:42+03:00

Мужчина через интернет предлагал купить енотов, карликовых обезьян и породистых собак, которых у него не было

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В дальневосточной столице местный житель провернул аферу с продажей редких экзотических животных. Он через популярный сайт объявлений распространил информацию, что продает енотов, карликовых обезьян и породистых собак. Загвоздка в том, что животных у него не было, то есть по факту он пытался продать воздух.

Потенциальным покупателям он говорил, что работает по всей России. Причем хабаровчанам он говорил, что живет на западе России, а жителям центральной полосы нашей страны, что находится в Хабаровском крае. Животных мужчина обещал отправить на самолете со своими знакомыми, которые по счастливому совпадению как раз летят в город потенциальных покупателей.

- Людям, которые откликались на предложения, он предлагал внести предоплату. В подтверждении того, что животные у него все же есть, мужчина отправлял фотографии зверей. Их он скачивал в интернете, - рассказывает корреспонденту «КП» в Хабаровске» Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. - Как только деньги поступали на указанный им банковский счет, связь с «продавцом» сразу обрывалась. Пока известно о 10 его жертвах, но эта цифра может вырасти в ходе расследования.

Пострадали от мошеннических действий хабаровчанина жители Сибири, Урала, Приморья и западных регионов России. По предварительным подсчетам, суммарный ущерб от действий псевдопродавца оценили в 100 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На скамье подсудимых, если правоохранители докажут вину подозреваемого, он окажется не в первый, а в третий раз. Ранее он уже был судим за кражу, а потом за убийство.