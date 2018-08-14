«Вы - мой герой»: Полицейский в Хабаровском крае едва не погибла, спасая тонущего ребенка

СЕГОДНЯ 05:11 2018-08-14T05:17:03+03:00

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В поселке Хурмули Солнечного района Хабаровского края на горной речке Хурмулинка едва не утонула девятилетняя девочка. Трагедию предотвратила участковый местного отдела полиции.

ВСЯ ЖИЗНЬ В СЕКУНДАХ

Утро воскресенья первого августа, едва не ставшего трагичным, началось для участкового Юлии Филипповой с похода в местный храм. Затем женщина вместе со знакомой, детьми и соседской девочкой Олей (имя изменено - ред.) отправились на горную речку с холодной водой и илистым дном. При этом мама наказала Оле: ни в коем случае не лезть в воду.

- Не успели оглянуться, соседская девочка уже в воде. Я сначала подумала, что она ныряет, пригляделась, а уже не особо похоже на нырки. Я даже не поняла, как в реке оказалась – дело секунд. Мне было все равно на себя, я так и сказала: «Это ребенок». Девочка была в воде с головой, я подхватила ее, вытянула поближе к берегу. Вытаскивать Олю было тяжело, несмотря на то, что она худенькая, - рассказывает Юлия Филиппова, участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Солнечному району.

В этот момент Юлия уже сама была под водой. Выбраться мешало течение и ил, который засосал женщину по колено. Отдыхающие даже не поняли, что случилось – все происходящее длилось несколько секунд.

- В этих секундах перед глазами пронеслась вся моя жизнь, - со слезами вспоминает Юлия. - Не знаю, как я выбралась из воды. Знаете, эта ситуация произошла, как во сне. Страшное место, меня тянуло вниз, даже тапки засосало.

СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ

Оля, как говорит полицейская, - очень шустрый и открытый ребенок. Девочка постоянно извиняется, но не в этот раз. Тогда Оля сидела с испуганными глазами и просто молчала. А затем сказала: «Вы – мой герой».

- Когда мне удалось выбраться, я не могла прийти в себя и просто обняла девочку. Сидели, и смотрели вдаль на эту речку. Потом я ей в шутку сказала: «С первой зарплаты купишь мне сланцы, мои-то утонули», - продолжает участковый.

В этот день Юлия отмечала два праздника – именины и день рождения мамы. Поначалу женщина не хотела рассказывать маме о произошедшем, но, набравшись смелости, все-таки поведала историю о благородном спасении утопающей.

- Сначала была тишина. Потом мама сказала, что тоже как-то спасла человека по молодости. Когда это все происходило, я думала: хоть бы все закончилось хорошо, чтобы маме в последующие годы не было тяжело в свой день рождения, - рассказывает женщина.

Теперь Юлия – местный герой. Женщину и так знал весь поселок в силу должности, теперь же, со скромностью говорит полицейский: «Каждый при встрече со мной вспоминает этот случай».