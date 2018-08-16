«Да у меня папа полиционер!»: Жители Хабаровска напали на семейную пару из-за замечания в свой адрес

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-16T10:53:00+03:00

Героиня видеоролика тут же стала для пользователей интернета новым сюжетом для мема, а цитата разлетелась по группам в сети [видео]

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Происшествие случилось несколько дней назад ранним утром в Южном микрорайоне Хабаровска. Компания разгоряченных спиртным юношей и девушек отдыхала во дворе жилого дома по улице Малиновского, 40. Разумеется, веселье молодежи было громким, чему не обрадовались разбуженные криками соседи. Один из жильцов вышел из дома, чтобы сделать замечание шумной компании, которая расположилась на детской площадке. В итоге ему порвали майку.

Мужчина торопился на работу, поэтому пошел к своему гаражу, чтобы вывести машину. Там его ждал приятель. Позже из подъезда вышла и гражданская супруга. Женщина села в авто, а ее сожитель пошел менять порванную одежду. В это время и развернулись события, попавшие с камеры телефонов в интернет и разлетевшиеся по всем группам в социальных сетях.

Реакция парней и девушек поразила общественность. Один из молодых людей, судя по всему, самый дерзкий и агрессивный, матами и оскорблениями начал провоцировать оппонентов на драку. Когда он понял, что на кулаках с ним вопрос никто решать не собирается, рукой разбил окно машины, в которой сидели его обидчики. Сперва он ударил женщину, затем затеял потасовку с приятелем ее супруга. После побоища молодые люди скрылись.

Видеоролики, а их было два, тут же разлетелись по всем группам и вызвали бурные обсуждения. Особенно запомнилась молодая девушка, которая была в компании тех самых агрессивных ребят. Она говорит женщине, что ее папа «полиционер», и она «посмотрит, что дальше будет» с семейной парой и их приятелем.

Естественно, инцидентом заинтересовались правоохранители, к которым обратились с заявлением пострадавшие.

- Благодаря оперативно принятым мерам инспекторы ГИБДД и сотрудники отдела полиции №1 задержали активного участника драки, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Хабаровску. - Ранее 21-летний житель Центрального района краевой столицы привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж, также он неоднократно доставлялся в отделы полиции за распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство. Хабаровчанин нигде не работает.

В ведомстве отметили, что сейчас участковый проводит проверку по данному происшествию. Только по ее результатам будет принято процессуальное решение.

На сегдняшний день известно, что заявители оценили материальный ущерб в 11 тысяч рублей. Все молодые люди допрошены, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.