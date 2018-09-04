Плановое отключение горячей воды в Хабаровске осенью 2018 года

СЕГОДНЯ 07:33 2018-09-04T07:36:16+03:00

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ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН

Скучали по сезону тазиков и чайников? Не расстраивайтесь, потому что лето прошло, а это значит грядет новое плановое отключение горячей воды в Хабаровске версии «Осень - 2018». Уже 31 августа энергетики дали старт заключительному этапу подготовки тепловых сетей и оборудования ТЭЦ к отопительному сезону. Ранее говорилось о том, что плановое отключение горячей воды в дальневосточной столице начнется со 2 сентября, но дату начала «холодного времени» изменили. Теперь горячая вода перестанет поступать в дома с 10 сентября.

- В связи с продолжающимися перекладками на некоторых участках тепломагистралей и из-за временного прекращения подачи газа на наши станции по причине проведения профилактических работ газовиками на своих ГРС нам пришлось скорректировать графики гидравлических испытаний и ремонтов ТЭЦ, - рассказал Сергей Нехороших, директор Хабаровской теплосетевой компании (филиал АО «ДГК»).

Чтобы заранее знать где, когда и на сколько планово отключат горячую воду в Хабаровске осенью 2018 года, «Комсомолка» публикует список с расписанием гидравлических испытаниях на всех ТЭЦ.

ГДЕ И НА СКОЛЬКО ОТКЛЮЧАТ

Первыми на очереди окажутся жильцы домов, которые обслуживаются ТЭЦ-3. Отключение горячей воды проведут с 10 по 14 сентября в 2553 жилых домах и 160 социальных объектах в Краснофлотском районе и частично в Кировском и Железнодорожном.

Гидравлические испытания на ТЭЦ-2 начнутся 12 сентября и закончатся только 26 числа. Без горячей воды останутся больше 600 жилых многоквартирных домов и свыше 80 школ, больниц и детских садов. Плановое отключение горячей воды осенью 2018 года затронет здания, расположенные по улицам: Запарина, Дзержинского-Ленина, Ленина (от Запарина–Калинина), Советская–Знаменщикова, Ленина (от Блюхера до Калинина), район Краевой типографии, площади имени Серышева, Штаба КДВО, Фрунзе (от Ленина), Серышева (от Шмидта до Комсомольской), Тихоокеанская, Истомина, Фрунзе (от улицы Серышева), Бойко-Павлова, район 38-ой школы, Доватора и жилмассив района Хабаровского НПЗ до улицы Металлистов.

Замыкает тройку ТЭЦ-1, которая начнет готовиться к зиме с 14 сентября. Завершатся гидравлические испытания только 28 числа. В Железнодорожном районе без горячей воды останутся жильцы домов по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОС, Трамвайная, района второго Хабаровска, Первого микрорайона. Горячая вода перестанет поступать и в дома, расположенные от ТЭЦ-1 по улице Краснореченская до Гамарника.

Пострадает с холодной водой и Центральный район в границах улиц Гамарника-Постышева-Уссурийский бульвар. Также под отключение попадут и жильцы домов по улице Пушкина до Карла Маркса, 62 и Гоголя (по четной стороне).

До 28 числа с тазиками придется подружиться и хабаровчанам, живущим в домах по направлению от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка, в Южном микрорайоне, Амуркабеле, на Пятой площадке, в поселке ТЭЦ-1, по улице Производственной, в селах Ильинка и Ракитное, районе «Авторемлес», микрорайоне «Строитель», по улице Флегонтова и в Прибрежном микрорайоне до переулка Молдавского.

Плановое отключение горячей воды в Хабаровске осенью 2018 года не обойдет стороной и жильцов домов села Некрасовка по улице Подгаева, которые потребляются от Некрасовской и Волочаевской котельных. Они останутся без горячей воды с 12 по 21 сентября.