2018-09-09T04:59:18+03:00
Политика

Выборы губернатора в Хабарвоском крае 2018: праздничными программами и народной картой «Наш выбор 27» завлекают избирателей на выборы

Избирательные участки выборов губернатора Хабаровского края 2018 открыты с 8:00 до 20:00
Мария ИГНАТЬЕВА
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Выборы губернатора в Хабарвоском крае 2018: праздничными программами и народной картой «Наш выбор 27» завлекают избирателей на выборыВыборы губернатора в Хабарвоском крае 2018: праздничными программами и народной картой «Наш выбор 27» завлекают избирателей на выборыФото: Правительство Хабаровского края
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В регионе сегодня стартовали выборовы губернатора Хабаровского края 2018 и выборы мэра Хабаровска. Жителям региона предстоит выбрать губернатора края и мэра дальневосточной столицы. Кроме того, в ряде муниципальных образованиях люди выберут депутатов местных собраний. Сегодня с 8:00 до 20:00 во всем регионе будут работать 793 избирательных участка.

Как и на выборах президента страны в марте этого года на избирательных участках развернется «Народный стол». Здесь можно будет продегустировать продукцию местных производителей и приобрести ее по социальным ценам. Все избиратели также смогут обзавестись «Народной картой – «Наш выбор 27». Она будет давать скидки от 3 до 15 % на различные виды товаров и услуг. Также на территории большинства избирательных участков запланированы концертные выступления, различные мастер-классы, выставки рисунков, флешмобы, спортивные состязания и другие развлекательные мероприятия.

- На акции «Выбираю здоровье», на которой жители края смогут измерить свое артериальное давление, узнать индекс массы тела, воспользоваться калькулятором курильщика и получить консультации по правильному питанию, - рассказывают в краевом правительстве. - Еще одним развлечением на выборах станет акция «Народный учитель». Там все желающие смогут поздравить своих любимых педагогов, тренеров, воспитателей, преподавателей с Днем учителя, отправив им цветную открытку прямо с избирательного участка. Не обойдутся на выборах губернатора и мэра Хабаровска без фотоконкурса «Выбираю 27», главным призом которого станет Iphone-8.

Больше двух тысяч человек будут следить за безопасностью на выборах. Из них на избирательных участках будут дежурить порядка 1700 сотрудников полиции, более 200 курсантов Дальневосточного юридического института МВД России, сотрудники Росгвардии, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Напомним, в регионе было организовано досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, в котором приняли участие 1949 избирателей.

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