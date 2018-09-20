2018-09-20T04:28:25+03:00
Общество

Семейный преступный подряд продавал «просрочку» жителям Хабаровска

Оперативники нашли и уничтожили около 11 тонн продуктов с истекшим сроком годности
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Семейный преступный подряд продавал «просрочку» жителям ХабаровскаСемейный преступный подряд продавал «просрочку» жителям ХабаровскаФото: Евгения ГУСЕВА
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Отец, сын и дама сердца последнего решили подзаработать и пришли к выводу, что легче будет нажить капитал на продаже продуктов. Вроде, дело неплохое, если бы не одно "но": товары семейная ОПГ реализовывала просроченные, за что предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю, у каждого участника преступного подряда были свои роли. Отец покупал «просрочку» на оптовых базах не только нашего региона, но и Приморья. Во время закупки он говорил, что продукты пойдут на корм скоту. В основном, это были молоко, консервы, шоколадные батончики, сгущенное молоко, кетчуп колбасы, соусы.

Продавали пропавшие продукты сын и его сожительница в двух торговых точках Железнодорожного района Хабаровска. Причем с наценкой, иначе не видать прибыли. Покупателям они клятвенно заявляли, что продукты безопасны, но на деле картина была иной.

Лавочку прикрыли в марте этого года. На допросах подозреваемые признались в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности…» с отягчающим обстоятельством «группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание – до шести лет колонии. Дело передано в суд.

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