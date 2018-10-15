2018-10-16T05:11:18+03:00
Общество

Деньги вернуть не обещаю, но поможем обязательно! - Фургал встретился с обманутыми вкладчиками

Более 30 человек, пострадавших от действий финансистов, утроили пикет у стен правительства края
Борис КОКУРИН
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Деньги вернуть не обещаю, но поможем обязательно! - губернатор Фургал встретился с обманутыми вкладчикамиДеньги вернуть не обещаю, но поможем обязательно! - губернатор Фургал встретился с обманутыми вкладчикамиФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровчанка Людмила Дроздова, одна из 300 обманутых вкладчиков. Женщина всю ночь рисовала плакат — готовилась к пикету. Ее история типична для всех, кто сегодня вышел на площадь Ленина, прямо ко входу в здание правительства Хабаровского края. Она, думая, что открывает счет в банке АТБ, неожиданно для себя оказалась обладателем векселя ФТК (Финансово-торговой компании). Попытки вернуть деньги (а у всех обманутых вкладчиков суммы не менее полумиллиона — миллиона рублей) успехом не увенчались.

- Я, как обычно, пришла в банк положить деньги на вклад, - рассказывает Людмила Дроздова. - Там мне показали все варианты, а потом предложили более интересный вариант, сказали, что он называется вклад «Вексельный». Я посмотрела, там проценты больше, я и обрадовалась. Спросила подробности, страшно было вкладывать все сбережения, а там мне объяснили, что все будет хорошо, не надо переживать, все это под контролем государства. Подумала — банк хороший надежный под контролем Ценробанка, ну и заключила договор. А когда спустя какое-то время пришла снимать деньги, мне объявили, что выплатить их не смогут! Оказалось, что это вексель компании ФТК, а банк к этому никакого отношения не имеет. У компании проблемы, и они не смогут деньги выдать. Словами не передать, как я расстроилась.

Людмила пошла в суд, сейчас ждет рассмотрения дела. Всего в Хабаровском крае чуть больше трех сотен вкладчиков, попавшихся на уловки финансистов. Правительство Хабаровского края помогает, чем может. По данным краевых юристов, к ним обратились 82 пострадавших, более половины исков уже рассмотрены в суде, причем все они выиграны.

Об успешной судебной практике в Хабаровском крае стало известно даже за пределами региона, и сейчас к нашим юристам обращаются из администраций Амурской области и Приморского края за консультацией. Вот только проиграв в судах первой инстанции, финансисты с поражением не смирились — дела отправляются на апелляцию. Долгое ожидание своих денег и сподвигло людей выйти с пикетом под окна правительства. В конце-концов их услышали и к участникам акции спустился губернатор Сергей Фургал.

- Я не обещаю вернуть деньги обманутым вкладчикам из краевого бюджета, но я обещаю оказать максимальную поддержку и юридическую помощь в разрешении этой ситуации, - обратился Сергей Фургал к собравшимся. - Я предлагаю вам такой вариант - вы создаете инициативную группу из двух человек и завтра собираемся у меня.

По словам губернатора, все варианты будут рассмотрены и выход обязательно найдут — может это будет коллективный иск в суд, может быть что-то другое, но без поддержки, уверил глава региона, обманутые люди не останутся.

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