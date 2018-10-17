Теперь за воду придется платить: В Хабаровске появились колонки нового поколения

17 Окт. 03:49 2018-10-17T11:05:35+03:00

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КЛЮЧ НА КРАН

Вот и докатились, скажут пессимисты, в частном секторе Хабаровска появилась первая в крае, а может быть и на Дальнем Востоке, платная водопроводная колонка. Теперь для того, чтобы набрать литр воды, обитателям улицы Партизанской придется отдавать свои кровные копейки. Немного - на четыре рубля можно набрать полную столитровую канистру, но обидно - было же бесплатно.

- Бесплатно для тех, кто проезжает мимо, - подчеркивает Сергей Бойко, начальник службы реализации МУП города Хабаровска «Водоканал». - Все, кто живут рядом, и раньше платили за воду. Поскольку измерить, сколько они набирают, было нельзя, то отдавали по нормативу - чуть больше шестидесяти рублей в месяц, это за полтора кубометра. Теперь бесплатная вода для посторонних кончилась. Колонка выдает воду только тем, кто имеет специальный ключ. Плата снимается за каждый литр - 4 копейки.

Ключ очень похож на домофонный - для того, чтобы жидкость начала вытекать, им надо прикоснуться к специальному гнезду, а для того, чтобы «перекрыть кран» - коснуться еще раз. Рядом стоит прибор, который автоматически по каналам GSM передает показания в Водоканал, там подсчитывают расход и выставляют счет. Все ключи индивидуальны, поэтому в МУП точно знают, кто и когда открывал колонку и сколько из нее набрал.

- Была информация, что наша колонка вдруг начала протекать, - рассказывает Сергей Бойко. - Мол, какое-то время из нее текла вода просто так. Но это неправда. У нас есть точные данные, что один из жителей открыл «кран», набрал воды и забыл его закрыть, видимо, понадеявшись, что все само прекратится. Сам «кран» не закрылся. Теперь ему придется заплатить за пролитую зря воду. Двадцать рублей.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

На самом деле, появление в Хабаровске платных колонок далеко не случайно. Это системное явление, предполагающее, что каждый труд должен быть оплачен. Пятнадцать лет назад в Хабаровске появились первые водомеры для летних водоводов частного сектора, для того, чтобы доказать правомерность их введения, специалистам Водоканала пришлось потратить три года, доказывая свою правоту в прокуратуре и других контролирующих органах. Доказали. Это был первый этап. Второй начался, когда счетчики с дистанционной передачей показаний стали ставить в многоквартирных домах Хабаровска. Сейчас - колонки. Многие думают, что вода в этих колонках появляется сама собой, что в земле сверлят что-то похожее на артезианскую скважину, ставят на нее кран, и все - можно пользоваться.

- Это не так, - все колонки подключены к городской водопроводной сети, - объясняет Сергей Бойко. - А ее необходимо обслуживать, воду необходимо очищать, ее качество контролировать. Это все стоит денег. Думать, что вода идет просто из скважины, очень наивно. У нас такого нет.

Всего в Хабаровске планируется поставить пять платных колонок. Первая появилась на улице Партизанской, вторую смонтируют в районе улицы Полярной, остальные пока думают, где установить.

- Ставить будем там, где очень много людей набирает воду, причем наполняют целые цистерны, - обещает специалист.

А ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ - И НЕ ТУДЫ, И НЕ СЮДЫ

Сейчас в Хабаровске работают 508 обычных колонок и (можно выдохнуть) в ближайшее время менять их на платные никто не собирается. Установка пяти приборов нового поколения, это эксперимент, который должен показать специалистам Водоканала, насколько востребованной в городе может быть эта услуга. Кстати, за неделю существования новой колонки за ключами для нее пришли всего пятеро обитателей окрестных домов. Остальные пока обходят новшество стороной. А из пяти ключевладельцев воспользовались ими всего три человека.

- Может быть, они ездят за водой на другие колонки, но я такого не понимаю, - улыбается начальник службы реализации. - Там на бензин больше потратишь, все-таки цена топлива и воды несопоставима. Ничего, привыкнут, поймут, что с ключами удобнее.

Кстати, стоимость одной колонки нового поколения - около 80 тысяч рублей, и это еще одна причина, почему обычные еще не скоро заменят на платные. И любителям портить казенное имущество на заметку - сломать новую колонку не получится - они антивандальные. Мало того, что прибор устойчив к взлому, так еще может через сотовый канал (тот самый, по которому передает показания) вызвать полицию.