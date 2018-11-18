2018-11-18T05:35:17+03:00
Общество

В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятии

Участники тренировки справились с огнем и спасли пострадавших работников, в том числе и раненных
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятииВ Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятииФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошли межведомственные учения по ликвидации последствий аварии на предприятии топливно-энергетического комплекса. Экстренную ситуацию искусственно создали на территории учебно-тренировочного комплекса Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. По легенде, здесь взорвался котел. Из-за этого случился пожар и обрушилась часть здания. Участникам тренировки предстояло не только справиться с огнем, но и эвакуировать работников, которые сами не могут выбраться из помещений.

- После сигнала на место происшествия прибыла аварийно-ремонтная бригада филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу. Они обесточили здание и отключили холодную воду, а также сбросили теплоносители, чтобы предотвратить размораживание системы. Потом подключились пожарные. В их задачу входило потушить условный пожар и эвакуировать несколько человек с верхних этажей. Для выполнения второй задачи они использовали автолестницу, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Врачи госпитализировали пострадавшего, которого изображал манекен Фото: ДВРПСО МЧС России

Врачи госпитализировали пострадавшего, которого изображал манекенФото: ДВРПСО МЧС России

Также пожарные обследовали помещение и обнаружили там травмированного человека, которого изображал манекен. Пострадавшего тоже эвакуировали и передали врачам, которые также условно госпитализировали пациента.

Спасатели задействовали вертолет Ми-8 Фото: ДВРПСО МЧС России

Спасатели задействовали вертолет Ми-8Фото: ДВРПСО МЧС России

Дальше к работе подключились спасатели и кинологические расчеты. Первые задействовали вертолет Ми-8, чтобы выполнить десантирование и организовать подъем пострадавшего с крыши здания с помощью специальной люльки. Кинологи с собаками в это время проверяли завалы обрушившегося здания.

Кинологические расчеты обследовали завалы обрушившегося здания Фото: ДВРПСО МЧС России

Кинологические расчеты обследовали завалы обрушившегося зданияФото: ДВРПСО МЧС России

В конце учений работники военного жилищно-коммунального управления организовали подачу теплоснабжения и провели разбор обрушившихся конструкций, а также проложили новый трубопровод.

- Тренировка прошла на хорошем уровне. Все поставленные задачи выполнены, - отметил Виталий Дарчия, руководитель учений, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению. - С наступлением холодов ситуация на объектах ТЭК и ЖКХ находится на особом контроле МЧС России. Подобные тренировки проводят регулярно, при этом учебные чрезвычайные ситуации выбирают исходя из самых актуальных сезонных рисков. Основная цель таких мероприятий – это отработка слаженности действий всех систем управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации.

В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятии Фото: ДВРПСО МЧС России

В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятииФото: ДВРПСО МЧС России

Всего в учении были задействованы около 50 человек и свыше 10 единиц техники. Среди участников были представители городского пожарно-спасательного гарнизона, Дальневосточного регионального поисково-спасательный отряд МЧС России, Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, территориального центра медицины катастроф и филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
Заведенный автомобиль у хабаровчанина увели прямо из-под носа
В Комсомольске-на-Амуре появится больше рабочих мест
Погода в Хабаровске на 18 ноября 2018 года: днем до -5, ветрено
Избили пассажиров и ограбили прохожего: на Камчатке арестовали двух грабителей
Губернатор Хабаровского края пообещал дачникам новый рынок и два логистических центра
Телефонный мошенник обманул на Сахалине около сорока местных жителей
Рука сам потянулась: в Комсомольске-на-Амуре воришка стащил мобильник из дамской сумки
В Хабаровском крае для автобусов закрыли дорогу на Ванино и Комсомольск
Хабаровские прокуроры заинтересовались работой благотворительного фонда
Погода в Хабаровске 17 ноября 2018 года: днем до -6 градусов, без осадков
Мольбы хабаровчан защитить лес в Хабаровском крае наконец-то услышали
Расписание трамваев и автобусов в Хабаровске измениться в ноябре
В Хабаровске встречают новичка команды «тигров»
Комсомольчанка получила новые окна и потеряла 80 тысяч рублей
В следующем году родителям первенцев в Хабаровском крае заплатят 870 миллионов рублей
За здоровьем сахалинских гипертоников проследят GSM-модули
Хабаровскому аэропорту могут присвоить имя первопроходца Ерофея Хабарова
Сельхозпредприятия в Хабаровском крае собираются модернизировать
Хабар из зоосада отметил день рождения
В центре Хабаровска трамвай сошел с рельс