В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятии

В Хабаровске прошли межведомственные учения по ликвидации последствий аварии на предприятии топливно-энергетического комплекса. Экстренную ситуацию искусственно создали на территории учебно-тренировочного комплекса Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. По легенде, здесь взорвался котел. Из-за этого случился пожар и обрушилась часть здания. Участникам тренировки предстояло не только справиться с огнем, но и эвакуировать работников, которые сами не могут выбраться из помещений.

- После сигнала на место происшествия прибыла аварийно-ремонтная бригада филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу. Они обесточили здание и отключили холодную воду, а также сбросили теплоносители, чтобы предотвратить размораживание системы. Потом подключились пожарные. В их задачу входило потушить условный пожар и эвакуировать несколько человек с верхних этажей. Для выполнения второй задачи они использовали автолестницу, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Врачи госпитализировали пострадавшего, которого изображал манекенФото: ДВРПСО МЧС России

Также пожарные обследовали помещение и обнаружили там травмированного человека, которого изображал манекен. Пострадавшего тоже эвакуировали и передали врачам, которые также условно госпитализировали пациента.

Спасатели задействовали вертолет Ми-8Фото: ДВРПСО МЧС России

Дальше к работе подключились спасатели и кинологические расчеты. Первые задействовали вертолет Ми-8, чтобы выполнить десантирование и организовать подъем пострадавшего с крыши здания с помощью специальной люльки. Кинологи с собаками в это время проверяли завалы обрушившегося здания.

Кинологические расчеты обследовали завалы обрушившегося зданияФото: ДВРПСО МЧС России

В конце учений работники военного жилищно-коммунального управления организовали подачу теплоснабжения и провели разбор обрушившихся конструкций, а также проложили новый трубопровод.

- Тренировка прошла на хорошем уровне. Все поставленные задачи выполнены, - отметил Виталий Дарчия, руководитель учений, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению. - С наступлением холодов ситуация на объектах ТЭК и ЖКХ находится на особом контроле МЧС России. Подобные тренировки проводят регулярно, при этом учебные чрезвычайные ситуации выбирают исходя из самых актуальных сезонных рисков. Основная цель таких мероприятий – это отработка слаженности действий всех систем управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации.

В Хабаровске успешно ликвидировали последствия условной, но жуткой аварии на крупном предприятииФото: ДВРПСО МЧС России

Всего в учении были задействованы около 50 человек и свыше 10 единиц техники. Среди участников были представители городского пожарно-спасательного гарнизона, Дальневосточного регионального поисково-спасательный отряд МЧС России, Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, территориального центра медицины катастроф и филиала Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны России по Восточному военному округу.