Новый год 2018-2019 в Хабаровске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

На календаре уже декабрь, а это значит пора подумать о том, где можно встретить Новый 2019 год в Хабаровске. Тут вариантов может быть масса: начиная от теплых семейных посиделок дома, заканчивая выходами в рестораны и клубы. Многие даже бронируют загородные домики, чтобы никто не помешал празднованию Нового 2019 года. Если с новогодней ночью, все еще более-менее понятно, то что делать на январские праздники - провал. Без паники. Мы собрали все самое интересное и вкусное для вас в одном месте, чтобы после последней ночи 2018 года, вы знали, чем себя занять.

СПЕКТАЛИ

Краевой музыкальный театр

«Приключения Герды в Снежном королевстве» 0+

Театр приглашает ребят в чудесный мир сказки про заколдованного мальчика, добрую девочку и Холодную Королеву. История великого сказочника Андерсена, на этот раз приобретает новые черты. У Герды появляются друзья, с которыми вы еще не знакомы. Вместе с ними она доберется до Ледяного дворца и спасет Кая. Этот сказочный мюзикл хорош для семейного просмотра.

Волшебная музыка, роскошные декорации, любимые актеры и великолепная хореография.

2 января в 11:00, 14:00 и 16:30.

«Золушка» 0+

Кто ты - Золушка? Замарашка или сказочная принцесса? Почему ты известна всему миру, но так одинока?

Твою туфельку искал еще Фараон древнего Египта, но ты все такая же юная - в чем твой секрет?

Почему обретая сказку ты убегаешь? Зачем ты так безропотна и слаба, и в тоже время откуда такая сила, что влюбляет нас в тебя.

Золушка, ты только снова не убегай! Золушка!

Детская сказка -понятная даже самому взрослому. Феерия превращений и волшебства.

Золушка еще никогда не была так близка нам, ее можно не только увидеть, но и …

Только не спугните! Сказка оживёт и мы тоже поедем на бал.

3 января в11:00, 14:00 и 16:30.

8 января в 11:00.

«Тараканище» 0+

Таракан! Таракан! Тараканищщще…

Он и страшный и усатый, всех запугал, всех победил, всех, кроме тех кто! Кто не знал, что!

Что он страшный и усатый, что он всех запугал, что он всех победил!

Любимый детский, но взрослый писатель Корней Иванович Чуковский, фантазер, предсказатель, выдумщик, написал свое бессмертное произведение почти сто лет назад и с тех самых пор «Тараканище» Чуковского – это гомеопатическое лекарство от страхов.

Это веселая история о медведях на велосипедах, о беззаботных ребятах-зверятах, попавших под гнет страха надуманного ими чудовища, но победивших его!

4 января в 11:00, 14:00.

6 января в 11:00, 14:00.

«За двумя зайцами» 12+

- Едут… Едут… В доме Прони Серко переполох. Шампанское греют уже в который раз…

Сам Голохвастый пожаловал. Первый претендент на руку и сердце Прони Прокоповны.

Что с того, что он повеса и пройдоха, мот и бездельник, зато какая душка. Под стать нашей Проне.

Ну и пусть ее выгнали из пансиона за невежество и лень. Ну и пусть она научилась кушать «во француцком панционе канахветки с пыльсынами» - зато форсу, форсу!

Пара! Два сапога! Однако в историю вмешивается тетка Прони, желающая выдать замуж свою дочку Галю. Приглянулся ей Голохвастый…

Судьба – капризная дама… Она ради своей прихоти сводит людей друг с другом, чтобы потом развести.

Репризная, гротесковая, жанровая природа водевиля превращает этот спектакль в аттракцион актерских перевоплощений. В каскад курьезов, вольностей, бурлеска и страстей любовного треугольника. Артисты знают, как играть гротеск. Не в первый раз. Научены.

4 января в 18:30.

«Сильва» 12+

Больше восьми десятков лет назад именно с «Сильвы» началась триумфальная история Хабаровского краевого музыкального театра. Идут годы, а стариться «Сильва» не собирается. Каждое новое поколение зрителей считает за честь познакомиться с ней лично, а каждое новое поколение артистов с огромным удовольствием разыгрывает для публики историю любви певицы варьете Сильвы и Эдвина — офицера и аристократа. История эта притягательна по сей день потому, что и когда-то написанное, и сыгранное сейчас — талантливо. Кроме любовных перипетий здесь полным-полно комической кутерьмы и недоразумений, и все происходящее буквально купается в азартной игре артистов и блистательной музыке. Вряд ли есть на свете человек, не напевавший: «Без женщин жить нельзя на свете, нет», «Красотки кабаре», «Частица черта в нас»... Это все — «Сильва». Ее жизнелюбие заставляет легко поверить, что жизнь прекрасна, если твое кредо - «Да здравствует любовь!». Кстати, именно так звучало первое название оперетты.

5 января в 18:30.

Хабаровский краевой театр драмы

«По щучьему веленью» 0+

Кто не знает Емелю из знаменитой русской сказки — лентяя и лежебоку! Повезло ему, поймал он Щуку волшебную… С этого и начинаются приключения, в которых доброта и открытость вознаграждаются, а упрямство, самодовольство и напыщенность остаются в дураках.

Яркий, зрелищный, заводной спектакль с чудесами, песнями и танцами, где вместе с Емелюшкой и Царевной Несмеяной весело отплясывают сразу три волшебные щуки!

2 января в 11:00,14:00, 16:30.

3 января в 11:00,14:00, 16:30.

4 января в 11:00.

5 января в 14:00.

«Новый год forever!» 16+

Если вы изобретатель и сделали открытие мирового масштаба, но родились в России, это достижение никто не оценит. А если у вас еще и нет деловой хватки, но доброе сердце, то и Нобелевской премии не будет, и достатка не предвидится, и жена уйдет, и друг будет просто использовать ваши таланты. И не только друг. Какой выход? Только повеситься.

Главный герой спектакля Фима Иванов именно это и выбирает, но и тут вмешивается судьба. В один чудесно-черный день все они возвращаются: бывшая жена, верный друг, его неверная невеста, старый профессор и даже новая соседка. Покинуть Землю нельзя – надо жить! А как? Что же выберет физик, лирик и романтик Фима в свои 40 с лишним лет? Об этом вы узнаете в спектакле по остроумной и трогательной пьесе Елены Скороходовой.

4 января в 19:00.

«Мы не одни, дорогая» 18+

Семейная идиллия четы Мархэм внезапно закончилась…Кто виноват? Подруга жены, деловой партнер мужа, Лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? И какое отношение к этой истории имеет детская писательница очень консервативных взглядов?

Через невероятно смешной, по-детективному закрученный сюжет, свойственный автору, в спектакле рассказано о том, как трудно сберечь настоящие чувства. Искрометная игра актеров, яркое музыкальное и художественное оформление спектакля заставят публику на время спектакля забыть о житейских проблемах и от души посмеяться.

5 января в 19:00.

«Мамуля» 16+

Молодая женщина мечтает стать законной женой. Но её патологически правдивый жених ставит условие: познакомиться с будущей тёщей. Ведь как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Нина в панике: ведь её любимая мама вот уже год находится в местах не столь отдалённых. И она находит оригинальный выход. Эта, изобилующая смешными ситуациями комедия, не оставит равнодушным никого…

«Мамуля» - пьеса московского драматурга Сергея Белова. В России автора называют «Господин Аншлаг», так как все спектакли, поставленные по его пьесам, идут с неизменным аншлагом. «Мамуля» — комедия, причем комедия современная. Это о нас с Вами. Это о наших временах, когда доверие становится товаром.

6 января в 19:00.

«Волшебник Изумрудного города» 0+

Помните? Страшный ураган, вызваный злой ведьмой Гингемой, уносит Элли и ее верного песика Тотошку в Волшебную страну. Смелая девочка встречает там друзей и вместе с ними отправляется в Изумрудный город — ведь только Великий Гудвин сможет вернуть ее домой, и, заодно, исполнить желания верных попутчиков. Но прежде они вместе должны победить злую колдунью…

По пути героев подстерегает множество препятствий, как и полагается в волшебных сказках, но после всевозможных приключений они, наконец, попадут в Изумрудный город, где встретятся с Великим и Ужасным волшебников Гудвином. А зрители ощутят себя участниками захватывающих приключений верных друзей и совершат увлекательное путешествие!

8 января в 11:00.

КОНЦЕРТЫ

Хабаровская краевая филармония

«Дикая корова Динка» 0+

Филармония приглашает всех желающих на новогодний утренник в стиле фолк-джаз-рок-мюзикл. Для детей до 80-ти лет, в исполнении диких животных и не очень. В программе праздничное представление у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Невероятное приключение забытой всеми коровы Динки в лесу. История о том, как она вернулась, и люди вспомнили вкус настоящего молока.

Со второго по седьмое января в 10:30, 13:00, 15:30.

ДК «Профсоюзов»

Возрождение легенды 12+

Рок-группа «Круиз» - первая в России рок-группа, сумевшая в своём творчестве совместить профессиональное live-звучание, стиль и харизматичность. Композициям «Круиза» свойственна лиричность текстов и жесткий аккомпанемент с элементами гитарного соло, что в целом свойственно мелодичному року.

В программе концерта будут исполнены все супер-хиты группы – это будет настоящее «рок-шоу», которое, как принято говорить в таких случаях, «снесет вам крышу».

9 января в 19:00.

Время юмора 18+

Иван Абрамов – комик-интеллигент, музыкант, резидент шоу Stand Up, бывший КВНщик (играл в команде МГИМО «Парапапарам»). Он много шутит о знаменитостях, политиках и повседневной жизни, и в каждом его стендапе есть музыкальная составляющая.

15 января в 19:00.