Жители Камчатки перенесли праздничный новогодний салют на январь

В середине ноября администрация Петропавловска-Камчатского запустила всеобщий онлайн-опрос на новогоднюю тему. Власти спросили у местных жителей, когда они хотят увидеть праздничный салют.

Вариантов было несколько: начиная от традиционных - ровно в полночь, и 1 января 2019 года в два часа ночи. Тут все более-менее понятно, логично и оправданно. Однако третий вариант заметно выбивался из списка: власти предложили запустить салют 1 января в семь часов вечера. На минувшей неделе опрос закрыли, а его результаты, мягко говоря, удивили.

- В голосовании лидировали две позиции – традиционная полночь с 31-го декабря на первое января и первое января в 19 часов. С отрывом всего в 21 голос победу одержал следующий после Нового года день, – сказали в оргокомитете по подготовке празднования Нового года.

Как отмечают в пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского, за запуск салюта в полночь проголосовали 3859 человек, за два часа ночи - 796 человека, а за семь вечера - 3880. Выходит, что камчатцы сами взяли и перенесли Новый 2019 год, лишив себя главного ночного шоу в небе.

Однако в оргкомитете пояснили, что перенос салюта никак не отразится на праздничной программе: Дед Мороз, Снегурочка, елка, бой курантов - в этом плане все будет работать в штатном режиме.

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