Извержение вулкана угрожает Камчатке: лава выплескивается из Шевелуча

НЕСПОКОЙНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

На Камчатке просыпается вулкан Шивелуч. Обычно активная и неспокойная вершина, которая постоянно выпускала в небо километры пепла, молчала практически весь 2018 год. Но в декабре на полуострове зафиксировали два серьезных землетрясения, которые, очевидно, и разбудили Шивелуч.

- 30 декабря был очень сильный выброс пепла, около десяти километров. Видимо подземные толчки активировали канал вулкана, по которому и начали поступать новые для него материалы. Тогда пепел выпал даже в поселке Ключи и Козыреевск. За весь год «молчания» он скопил много энергии, которую сейчас и выплескивает. После землетрясений в купол начали поступать свежие порции лавы, которые скапливаются на кромке и стекают, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабарвоск» Юрий Демянчук, Начальник Камчатской вулканостанции.

Эксперты собирают пепел, выпавший неподалеку от вулкана. Фото:Юрий Демянчук

Сам Шевелуч находится всего в 45 километрах от небольшого поселка Ключи и в ста километрах от Козыревска. Конечно, потоки пепла в населенные пункты отнес ветер, но если бы масштабы выбросов были меньше, то ничего этого в поселках бы не было. А сейчас ситуация усугубилась. Пепловые выбросы сменила настоящая магма. Жители Ключей практически каждую ночь с конца прошлого года наблюдают, как по вулкану стекает раскаленная лава.

- Когда погода позволяет, мы смотрим на извержения. Если облачно или туманно, то вулкан попросту не видно. А так лава сходит практически непрерывно, но видим мы это только ночью, в темноте, - отметил Юрий Владимирович.

ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР

Однако то, что происходит сейчас с вулканом не только красиво, но и опасно. Ведь это пока Шевелуч извергает небольшие частички лавы, а в скором времени может произойти самое настоящее извержение: с плесками раскаленной магмы, ее скатыванием по самому вулкану и взрывом газов.

Вулкан выпускает в небо столбы пепла, которые доходят до 10 километров в высоту. Фото: Юрий Демянчук

- Особенность Шевелуча в том, что лава у него не такая жидкая, как у большинства других вулканов. Это андезитовый вулкан. Лава практически не течет, так как скорее тягучая, чем жидкая. Но характер у Шевулеча взрывной, газ при извержении взрывается, - отмечает вулканолог. - А вообще лава до поселка точно не дойдет, но там рядом пролегает дорога. В 2005 году, например, лава не дошла до трассы всего несколько километров.

В целом же специалист считает, что извержение вулкана однозначно будет, когда он накопит достаточно энергии. Но не все вулканологи придерживаются этой позиции.

БЕЗ ПАНИКИ

- На вулкане Шивелуч давно не было лавовых потоков. Да и вообще не ожидаются. Там происходят в основном пепловые выбросы, но иногда выходит и пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, образующаяся при извержении вулкана - ред.), - высказывается Сергей Синюков, заведующий лабораторией сейсмической и вулканической активности Камчатского филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». - Пока нет оснований считать, что стоит ожидать сильного извержения вулкана.

Обычно Шевелуч выпускает в небо столбы пепла. Фото: Юрий Демянчук

Но специалист из Ключей все же считает, что не стоит недооценивать Шевулуч. Уже сейчас ему присвоили предпоследний - «оранжевый» код опасности. Из всех 29 вулканов Камчатки он один сейчас находится в такой стадии. А в оперативной сводке о состоянии вулканов Камчатки говорится, что в ближайшие дни на Шевелуче возможны пепловые выбросы до 5,8 километров над уровнем моря и (или) сход лавин.