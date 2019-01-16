2019-01-16T06:42:15+03:00
Происшествия

Спасатели вынесли женщину из горящей квартиры в центре Хабаровска

Пострадавшую с сильными ожогами передали медикам
Ольга КИВА
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Пожар в девятиэтажке в Хабаровске: в горящей квартире нашли женщину с ожогамиПожар в девятиэтажке в Хабаровске: в горящей квартире нашли женщину с ожогамиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня утром, 16 января, пожарные расчеты отправились на улицу Карла Маркса. Там случилось возгорание на четвертом этаже одного из многоквартирных домов. Всего в здании девять этажей. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял в 8:33.

- Прибывшие огнеборцы немедленно осмотрели квартиру, из которой валил дым. При осмотре помещения они обнаружили женщину с ожогами. Пострадавшую эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Также пожарные спасли еще четырех человек из квартиры этажом выше, 17 человек вышли на улицу сами, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем справились почти через полчаса. На вызов выезжали девять человек. Огненная стихия успела уничтожить домашние вещи. Что послужило причиной возгорания и кто виноват, сейчас устанавливают сотрудники пожарной инспекции.

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