Звериная драма: медведица бросила детеныша на глазах фотографа на Камчатке

Редко кому удается заглянуть в окно невероятного мира дикой природы. Тем более не каждому довелось стать свидетелем уникальных сюжетов из жизни зверей. Приоткрыть завесу в неизведанное удалось волонтеру Владимиру Омелину, который поделился с коллегам из Кроноцкого заповедника удивительной историей из жизни медвежьей семьи.

ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЗ ПРИКРАС

Случилось все в Южно-Камчатском заказнике имени Т.И. Шпиленка в прошлом году. Владимир инспектировал морозным туманным утром район устья реки Хакыцин. В это время там рыбачили около десяти взрослых медведей. Но внимание волонтера привлекла семья диких зверей: на горизонте появились мама и три ее детеныша. Самому маленькому специалист даже дал имя - Кнопка.

Волонтер уже вооружился камерой, думал, что сейчас в объектив попадут умилительные кадры из жизни зверей, но ошибся.

Неожиданно для всех взрослый самец, который рыбачил в устье, набросился на одного из медвежат, отставших от матери. Вероятно, зверь не хотел делиться обедом. Чудом малышу несколько раз удалось увернуться от огромных лап. Тут в конфликт, казалось бы, должна была вмешаться родительница, чтобы заступиться за ребенка.

- Взбудораженная медведица быстро выскочила на берег, и находившиеся рядом медвежата немедленно последовали за ней, - рассказывает волонтер Владимир Омелин, - Но самый маленький – тот, что неотрывно следовал за мамой, – так и остался сидеть в воде, даже не разобравшись толком, что произошло. Малыш беспомощно вертел носом и озирался по сторонам, но так и не смог почуять ее, сидящую в двадцати метрах за спиной. Медведица же, немного оправившись после схватки, поднялась и, к нашему невероятному удивлению, медленно побрела прочь от реки.

Мгновение, и три темных силуэта исчезли за густой толщей деревьев. Малыш-Кнопка остался совсем один.

«ЭЙ, ДЕВУШКА! ПОДОЖДИТЕ, ВЫ МЕДВЕЖОНКА ЗАБЫЛИ!»

Владимир, став свидетелем такой картины, не мог найти себе места. Специалисты отмечают, что медведицы легко переживают потерю своего потомства, если у нее их больше одного. В мире животных важно иметь хотя бы одного наследника. По этой же причине малыши ходят хвостом за мамой, понимая, что это практически единственный шанс остаться в живых. Вероятно, наша родительница тоже сделала ставку на большее количество детей, полагая, что Кнопку уже не спасти. Более того, у одинокого медвежонка практически нет ни единого шанса выжить без мамы в дикой природе. Он либо умрет с голода, либо его съедят взрослые особи.

- Мы застыли в каком-то странном оцепенении, не понимая, что делать. Ведь не закричишь же вслед медведице: «Эй, девушка, подождите! Вы медвежонка забыли!» - вспоминает Владимир. - В голове пролетали самые идиотские мысли: от забрать медвежонка себе до встать рядом с ним с фальшфейером и отгонять других медведей, пока мама не забредет сюда снова. Но первое правило заповедника - не вмешиваться в жизнь природы. Даже если бы хоть один из наших безумных планов имел шанс на успех, мы не могли, просто не имели права ничего делать. Нам оставалось только беспомощно смотреть на, казалось, последние минуты жизни Кнопки.

Владимир приговаривал, как заклинание «Ори, дурак!», но Кнопка молчал. Лишь тихонько пофыркивал то выбираясь на торчащую из реки корягу, то соскальзывая с нее в холодную воду. Душераздирающее зрелище, как признается волонтер, едва не довело его до слез.

HAPPY END

Полностью отчаявшись, что мама за ним не вернется, Кнопка обомлел. Выхода нет. И тут инспектор услышал, как лишенный всякой надежды малыш жалобно застонал детским медвежьим баском. Когда малыш понял, что это не привело ни к каким результатам, закричал, что есть мочи. И вдруг неожиданно, как для Владимира, так и для самого детеныша, будто из ниоткуда появилась мама. Не спеша, она направилась к Кнопке, но, преодолев половину пути, снова остановилась. Видимо, сомневалась, стоит ли спасать одного, когда в опасности остаются двое. Малыш даже потянулся к родительнице, но сделать шаг к ней навстречу не решился. Чудо должно было свершиться. И оно свершилось. Медведица спасла малыша и вместе со всем потомством побрела к берегу.

- Мы едва не запрыгали от радости на удивление собравшимся вокруг медведям, сделали еще несколько предрассветных кадров и преисполненные счастья побрели на кордон готовить завтрак. Начинался долгий, переполненный событиями день, - говорит волонтер.

Самое замечательное то, что Владимиру удалось заснять все происходящее на камеру, поэтому у нас появилась возможность увидеть небольшой фото-фильм, основанный на реальных событиях из жизни диких животных.