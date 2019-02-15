Хабаровский штаб ВВО сменит начальника Чайко на «сирийского» генерала Кураленко

В российской армии началась крупная ротация руководства, цель которой привести к высоким постам ветеранов сирийской кампании и других военных операций. Кадровые перестановки будут и в Восточном военном округе (ВВО).

Штаб ВВО возглавит заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по миротворческой деятельности генерал-лейтенант Сергей Кураленко. В разное время он был заместителем, а потом командующим российской группировкой вооруженных сил в Сирии и неоднократно выполнял боевые задачи.

В 2016 году назначен начальником Координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В сентябре того же года Путин поставил Кураленко руководить Военной академии Генерального штаба.

В копилке наград 57-летнего генерала медали «За воинскую доблесть» I степени, «Участнику военной операции в Сирии», ордена Дружбы, Мужества, «За военные заслуги» и многие другие.

Пока еще действующему начальнику штаба ВВО – генерал-лейтенанту Александру Чайко – пророчат место первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба (ГШ), либо заместителя начальника ГШ.

Сегодня, по данным источника, он прилетит в Хабаровск для снятия с должности и передачи дел.

Новое назначение, как сообщают собеседники «КП», произойдет к 23 февраля.