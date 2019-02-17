2019-02-17T05:15:32+03:00
Происшествия

Грудной ребенок и трое взрослых в Комсомольске-на-Амуре чуть не погибли при пожаре

Пострадавших вовремя успели эвакуировать, двоим понадобилась помощь врачей
Ольга КИВА
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Грудной ребенок и трое взрослых в Комсомольске-на-Амуре чуть не погибли при пожареГрудной ребенок и трое взрослых в Комсомольске-на-Амуре чуть не погибли при пожареФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Вечером 16 февраля пожарные расчеты в Комсомольске-на-Амуре отправились по тревоге на улицу Водонасосную. Там в одном из многоквартирников случилось возгорание. Прибывшие огнеборцы быстро оценили ситуацию – пламя бушевало в помещении на втором этаже, а подъезд был плотно окутан дымом.

- При обследовании помещений пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Возгорание случилось, когда большинство жильцов были дома. 15 человек вышли на улицу сами, женщина с грудным ребенком смогла покинуть дом с помощью спасателей. Ни она, ни малыш не пострадали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В самой горящей квартире находились 44-летняя женщина и ее 19-летняя дочь. После эвакуации их передали врачам скорой помощи. Обе погорелицы надышались дымом.

Огонь повредил часть жилого помещения площадью 10 квадратных метров, домашние вещи и мебель. Причины пожара и виновных устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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