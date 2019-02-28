Самолет в Хабаровске аварийно сел после того, как пассажир заметил проколотое колесо шасси

37-местный самолет DHC-8-200 совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. У летевшго в Богородское (центр Ульчского района) воздушного судна было проколото колесо шасси.

Рейс HZ 9235 вылетел в Богородское днем 28 февраля. У окна сидел бдительный пассажир, который заметил проколотое колесо правой стойки шасси, о чем сообщил экипажу. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета.

По словам источника, самолет приземлился успешно, никто не пострадал. По предварительным данным, на борту было девять человек – четверо пассажиров и пять членов экипажа. Люди ожидают вылета в Богородское в хабаровском аэропорту. По какой причине самолет с проколотым колесом оказался в воздухе – выясняют правоохранители.

- По данному факту сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в области безопасности полетов. Авиакомпания, которая выполняла рейс, зарегистрирована именно в островном регионе, - сообщили в ведомстве.