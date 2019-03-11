2019-03-11T06:41:34+03:00
Происшествия

Задержанного за пьяную езду нашли мертвым в камере отделения полиции на Сахалине

Полиция, следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверки
Элина ОГАНЕСЯН
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Задержанного за пьяную езду нашли мертвым в камере отделения полиции на СахалинеЗадержанного за пьяную езду нашли мертвым в камере отделения полиции на СахалинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На минувшей неделе сотрудники ДПС задержали в Долинске 32-летнего местного жителя. Мужчина катался на машине мало того, что без прав на вождение, так еще и в нетрезвом состоянии. Разумеется, его задержали, увезли в отдел полиции и составили в его отношении административный протокол. По решению суда рецидивиста по пьяной езде поместили в соответствующую камеру. В помещении он находился один. Перед тем, как мужчину поместили в «обезьянник», оперативники изъяли у него запрещенные вещи, в частности, предметы одежды: ремень и шнурки.

Случилось все девятого марта ранним утром. Во время планового обхода сотрудник отдела полиции заметил, что задержанный не подает признаков жизни. При осмотре оперативник понял, что мужчина не дышит, и вызвал бригаду медиков скорой помощи.

- Постовой нашел мужчину в бессознательном состоянии, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дарья Смирнова, сотрудник пресс-службы УМВД России по Сахалинской области. – Медики констатировали смерть. Начальник ОМВД России по Сахалинской области по данному факту инициировал проведение служебной проверки.

По предварительным данным, задержанного обнаружили повешенным на своей же одежде. Родственников уже оповестили о происшествии.

- Следственным отделом по городу Долинск проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечает Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. – В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц полиции.

Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит и сотрудникам региональной прокуратуры. Надзорное ведомство также проводит проверку. По результатам мероприятий сотрудники всех органов примут процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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