2019-03-18T07:36:35+03:00
Спорт

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»

Первый же мяч, забитый на второй минуте матча, решил исход всей игры [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

Отличился Эдуард Булия, именно его дальний удар левой в правый верхний угол принес хабаровчанам вторую победу в весенней серии ФНЛ. Дальше была долгая и упорная борьба – если в первом тайме хозяева поля пытались атаковать, то ближе к концу игры больше оборонялись. Итог: 1:0. «Томь», не смотря на то, что находится на второй строчке турнирной таблицы так и не смогла ничего противопоставить армейцам.

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

- Нам снова удалось забить быстрый мяч. Если в предыдущей домашней игре это не пошло нам на пользу, то в этот раз это придало нам сил, уверенности, и мы смогли довести матч до положительного результата. Да, соперник имел в первом тайме два момента, но вратарь нас выручил. После перерыва, в принципе, кроме подач, никаких сложностей для нашей команды не было. Мы были готовы к этой игре и очень хорошо отработали в верховых единоборствах, - отметил Вадим Евсеев, главный тренер «СКА-Хабаровск».

Так же наставник хабаровчан отметил, что команде придала уверенность их недавняя победа в дальневосточном дерби над владивостокским «Лучем».

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Победа над «Томью» это еще три очка в копилку хабаровского СКА и поднявшие его на девятое место в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас, после 27 игр у команды 39 очков, всего на пять очков меньше чем у курского «Авангарда» стоящего на четвертом месте турнира.

Это, по мнению наиболее оптимистично настроенных любителей футбола, дает шанс хабаровской команде пробиться в четверку лидеров и дойти до стыковочных матчей. А там, глядишь и опять попасть в премьер лигу российского футбола.

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Мы были готовы к этой игре: «СКА-Хабаровск» переиграл «Томь»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровску» осталось провести 11 игр, ближайшая, состоится в воскресенье 24 марта на стадионе «Фишт» с ФК «Сочи». Эта команда занимает третью строчку турнирной таблицы и станет настоящим испытанием для армейцев, проверив насколько хорошо сыгралась команда.

Вадим ЕВСЕЕВ: На первом месте у нас результат .Вадим Евсеев, главный тренер ФК "СКА-Хабаровск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Краснодар 17 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу состоится 17 марта 2019 на стадионе «РЖД-Арена». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
Сезон заповедного туризма начался в Хабаровском крае
Автомобилист и мотоциклист не смогли поделить дорогу в Хабаровске
Морского ежа и трепанга будут перерабатывать на новом предприятии в Хабаровском крае
Военные врачи на Камчатке экстренно прооперировали горожанку
В «Лидеры России» вышел комсомольчанин Иван Кремза
Ефрейтора в Хабаровске осудят через 15 лет после побега из армии
Девятиклассник из Хабаровска прошел отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Квартира с драгоценностями опустела в Хабаровске, пока хозяйка была в отъезде
Опытный водитель сбил школьницу-велосипедистку на «зебре» в Хабаровске
Новые правила автомобильных перевозок в Хабаровском крае считают лишними
Депутаты собираются согласовывать кандидатов в члены правительства Хабаровского края