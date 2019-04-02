Способы сохранения природных ресурсов представила «Балтика-Хабаровск» в Час Земли

30 марта 2019 года по всему миру прошла международная экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). В этот день компания «Балтика» не только выключила освещение на всех восьми заводах в России, но и подготовила специальную программу активностей, посвященную бережному отношению к природе и экономному использованию ее ресурсов.

Совершеннолетние посетители «Балтики-Хабаровск» в Час Земли наблюдали за постепенным погружением всех цехов предприятия в темноту, одновременно узнавая, какие технологии помогают существенно экономить природные ресурсы.

Так, для экономии воды на заводах «Балтики» разработан калькулятор водного баланса, который помогает точно планировать нагрев и потребление воды на производстве. Кроме того, компания фокусируются на настройке оптимальных режимов работы оборудования, большая работа ведется и по налаживанию систем оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

В хабаровском филиале реализован еще один уникальный энергопроект: для отопления спортивно-оздоровительного комплекса завода смонтирована гелиосистема, или система солнечных батарей. И находящиеся под землей помещения отапливаются круглый год независимо от центральной системы отопления, причем за счет абсолютно бесплатного источника энергии. Помимо сокращения прямых затрат на тепловую и электрическую энергию, использование энергии солнечной в значительной мере сокращает выбросы в окружающую среду.

Системная работа по сокращению потребления энергоресурсов проводится в компании ежедневно. Благодаря ей филиалу «Балтика-Хабаровск» удалось с 2009 по 2018 гг. сократить потребление воды на 18%, электричества — на 15%, теплоэнергии — на 22,5%. Выбросы СО2 только за 2015 2017 годы сократились на 31,7%.

Уделяя особое внимание оптимизации работы с отходами, компания с 2013 года совместно с тарными операторами осуществляет проект «Принеси пользу своему городу», который призван развивать систему раздельного сбора отходов в России. На Дальнем Востоке в проект вовлечены города Хабаровск и Благовещенск, где за 2018 год через контейнеры для раздельного сбора удалось собрать более 5 тыс. 300 тонн различных отходов, направленных на переработку.

После наблюдения за погружением цехов в темноту гостям в Хабаровске предложили ответить на вопросы об экологии и окружающей среде в рамках интеллектуальной викторины в формате «брейн-ринг».