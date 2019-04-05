2019-04-05T09:19:34+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина в Хабаровском крае воровал боеприпасы с полигона и хранил в своем доме

За собирательство взрывоопасных устройств мужчина теперь может попасть за решетку на пять лет
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пожилой мужчина в Хабаровском крае воровал боеприпасы с полигона и хранил в своем домеПожилой мужчина в Хабаровском крае воровал боеприпасы с полигона и хранил в своем домеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае 56-летний мужчина задержан за незаконное хранение боеприпасов. Полицейские нашли в доме пожилого жителя поселка Эльбан семь гранат и 95 запалов. Экспертиза постановила: арсенал относится к категории боеприпасов и взрывных устройств.

Начал собирать свой взрывоопасный клад селянин еще в 00-х годах – первую партию он добыл в 2001 году. Таскал гранаты и запалы мужчина с полигона по уничтожению боеприпасов, который находился в окрестностях Эльбана. Вероятно, какие-то из них не разорвались и пополнили незаконную «коллекцию» мужчины.

Пожилой мужчина в Хабаровском крае воровал боеприпасы с полигона и хранил в своем доме. Фото: управление на транспорте МВД России по ДФО

Пожилой мужчина в Хабаровском крае воровал боеприпасы с полигона и хранил в своем доме. Фото: управление на транспорте МВД России по ДФО

Промышлял мужчина до 2005 года, потом завязал и радовался жизни обычного безработного селянина. Боеприпасы он продавать не собирался, хранил для себя. Зачем - не пояснил. Соседи отмечают, что подозреваемый – не маргинал, спиртным не злоупотреблял. «Обычный мужик» - пожимали плечами местные. Но оказалось, что и у него есть свои «скелеты в шкафу».

- Вышли на мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимально наказание – до пяти лет тюрьмы, - отметили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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