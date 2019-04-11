«Почему она так поступила?»: девушка из Хабаровского края узнала, что жила в приемной семье, и теперь ищет биологическую мать

Жительница села Троицкого (административный центр Нанайского района Хабаровского края) девять лет живет с мыслью, что мама и папа, которые воспитывали ее с пеленок, - не родные. Анна и Андрей Сафроновы удочерили Ирину практически сразу же после ее рождения, а обескураживающую правду открыли лишь спустя 16 лет.

ДОРОГА К СЧАСТЬЮ

Жизненный парадокс: женщины, которые мечтают стать мамами, не имеют вредных привычек, следят за своим здоровьем, в итоге оказываются бесплодны, а асоциальные «мадамы», систематически распивающие алкоголь и зависящие от наркотиков, готовы являть миру нового человека хоть каждый год.

Будущая приемная мама Анна Сафронова относится к первому типу представительниц прекрасной половины человечества, которому хочется детей, но врачи вынесли страшный вердикт: самостоятельно – невозможно.

Тогда супруги решились на благородный поступок и взяли ребенка на воспитание. Сафроновы пришли к тому, что малыш будет из родного города Андрея – Борзя, который находится в Читинской области. Там 14 марта 1994 года мать отказалась от девочки, едва та успела появиться на свет.

- У нас с женой не было детей, поэтому мы решили взять ребенка на воспитание, – рассказывает «КП-Хабаровск» Андрей Сафронов, приемный отец Ирины. – К этому мы с супругой шли где-то полгода.

Приемных родителей Ирина считает настоящей семьейФото: Из личного архива героя публикации

Все инстанции были пройдены, документы оформлены, и семья Сафроновых пополнилась на одного человека. Девочку назвали Ириной, наделили своей фамилией и воспитывали как родную. Позже в семье появился еще один ребенок.

- Помню, когда мне было семь лет, моя приемная мама была полная, поэтому я и все село считали, что она беременна. Она мне говорила, что поедет рожать моего братика, и где-то спустя неделю она вернулась домой с ребенком, - делится Ирина Сафронова.

«ОНИ ТЕБЯ ПРОСТО ДРАЗНЯТ ПРИЕМНОЙ»

Шли годы, Ирина росла и даже не подозревала, что люди, воспитывающие ее с любовью и заботой - не родные. Однако про саму девушку и ее брата что-то знали жители села Троицкое.

- В классе пятом меня начали дразнить приемной. Да и слухи такие по Троицкому ходили. Я спросила у мамы - так ли это? Она сказала, чтобы я не обращала внимания, и добавила: «Они тебя просто дразнят», - продолжает Ирина.

Желание узнать свои корни пришло к Ирине только в 25 летФото: Из личного архива героя публикации

Семейную тайну Анне и Андрею удавалось сохранять на протяжении еще пяти лет. Но рано или поздно дети должны были узнать правду, и лучше бы, чтобы глаза Ирине и ее брату открыли сами родители.

- О том, что я не родная, мне рассказала мама в 2010 году. Я была шокирована! Я же всю жизнь думала, что я их родная дочь. Сначала мне было тяжело, но потом летом того же года мы с моим приемным младшим братом собирались ехать в Читу в гости к родственникам. Мама мне предложила: «Хочешь, я найду твою биологическую мать, и ты с ней увидишься?». На тот момент я не хотела никаких встреч и вообще знать ее. Но мое отношение к приемным родителям и брату ни капли не изменилось. Они – моя семья, - с тяжестью вспоминает Ирина.

В том же году приемная мама девушки скончалась и унесла с собой ее тайны. Папа ушел в другую семью и мало общается с дочерью, но говорит, что ничего не знает о биологических родителях Ирины.

«ПОХОЖА ЛИ Я НА НЕЕ?»

Желание узнать свои корни пришло к Ирине только сейчас, когда он сама стала мамой двух очаровательных детишек. У нее нет ни фотографий настоящих родителей, ни фамилии, ни даже инициалов. Девушка пыталась найти своих биологических родителей в социальных сетях, спрашивала у родственников по линии приемного папы, но в ответ слышала: «Ты не боишься разочароваться?».

Зацепка у девушки одна – настоящая мама Ирины была обычной женщиной, не злоупотребляла спиртным и, вроде как, даже работала в местной школе. А вот о биологическом отце сведений никаких.

Ирина Сафронова родилась в другом регионе и стала сиротой, издав первый крикФото: Из личного архива героя публикации

- Насчет папы я вообще ничего не знаю, и, возможно, что я получилась как "нагулянная", поэтому мама от меня отказалась. Может быть, даже тот человек, от которого она меня родила, и не знает о моем существовании, - рассказывает девушка.

До недавнего времени Ирина представляла себе встречу с настоящей мамой, но сейчас даже помыслить не может, что будет происходить в столь знаковый момент. В воображении девушка лишь рисует образ скромной учительницы из Читинской области - темноволосая, невысокая, слегка полноватая женщина с карими глазами.

- Я представляла так: вот, мы с ней увиделись, я спросила у нее: «Почему она так поступила?» и мы с ней долго-долго разговариваем. А сейчас, честно, даже не знаю, как буду себя вести. Вообще, это абсолютно чужой для меня человек. Меня многие спрашивают: «А если она позовет тебя жить к себе?». Ну, что за бред? Я явно не поеду к ней, я ее не знаю, но хочу это исправить, - подытожила Ирина Сафронова.

Сейчас в поисках девушке помогают волонтеры и СМИ. Если вы располагаете какой-либо информацией о биологических родителях Ирины Сафроновой, смело сообщайте в редакцию «Комсомольской правды – Хабаровск», и она тут же будет передана девушке и волонтерам. Телефон для связи: 8 (4212) 782-602.