Вы когда-нибудь слышали про Бутылку Клейна или может, знаете что это? А когда в последний раз ходили в театр на экспериментальный спектакль? Гости прямого эфира на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - главный редактор научно-популярного интернет-журнала «Бутылка Клейна» Ася Ефимова, заслуженный артист России Александр Молчанов и артистка Ольга Рузманкина. Они рассказали, для чего в Хабаровске проходят научные баттлы и почему молодые ученые покидают Дальний Восток, как местный зритель принимает экспериментальный театр, и какое участие в этом принимает молодежь.

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?Фото: Ульяна КОСКИНА

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