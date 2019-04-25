2019-05-06T02:35:22+03:00
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Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?

Слушайте прямой эфир на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
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Было твое стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?Было твое стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?Фото: Ульяна КОСКИНА
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Вы когда-нибудь тратили уйму времени на создание чего-то нового? Того, чего еще никто не придумал и не использует? А теперь представьте на минуту, что вашу идею украли? Обидно, не правда ли?

Гости прямого эфира на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - представитель РАО ВОИС по ДВФО и Восточной Сибири Павел Федотов и президент хабаровской барменской ассоциации, основатель школы барменов Вадим Мурашкин. Они рассказали, стоит ли воровать чужое ради минутной славы и как защитить авторское право. А также поговорили о том, как обманывают знаменитостей организаторы концертов, обещая им баснословные гонорары.

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право? Фото: Ульяна КОСКИНА

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?Фото: Ульяна КОСКИНА

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право? Фото: Ульяна КОСКИНА

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?Фото: Ульяна КОСКИНА

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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