Родительский день 2019 в Хабаровске: на маршруты выйдут дополнительные автобусы и троллейбусы

Родительский день 2019 в Хабаровске в этом году выпадает на 7 мая, вторник. В этот день горожане смогут проведать могилки родных и близких, навести порядок на кладбищах и помянуть усопших. Традиционно городская мэрия в родительский день выпускает на маршруты дополнительный транспорт, чтобы все желающие смогли добраться до погостов, не перегружая основные маршруты.

- В родительский день 2019 в Хабаровске с 10:00 до 19:00 будет организована работа 3 специальных автобусных и троллейбусных маршрутов, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска. - На дополнительных маршрутах будут работать 35 транспортных средств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

- «Южный микрорайон - Городское кладбище (центральный вход)»

- «Комсомольская площадь - Троллейбусное депо»

- «Судоверфь - Троллейбусное депо»

- «Речной вокзал - Кладбище (район села Матвеевка)»

Обратите внимание, что высадка и посадка пассажиров в районе центрального входа на городское кладбище будет осуществляться только на специальный маршрут «Южный микрорайон - Городское кладбище».

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ

Помимо дополнительных маршрутов в родительский день 2019 в Хабаровске, никто не отменял и регулярные рейсы к местам захоронений. Так, до центрального кладбища можно доехать на автобусах №№ 18, 26, 25, 35, 55, 58, 80 и 126; троллейбусах №1 и №4.

До Матвеевского кладбища основными городскими маршрутами добраться сложнее. Ближайшая остановка - Матвеевская - находится в двух километрах от погоста, там останавливается автобус №111у и маршрутное такси №80.

Информацию о работе транспортных средств на специальных маршрутах можно уточнить у диспетчера по телефону 8 (4212) 91-02-07.