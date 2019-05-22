Теперь только на джипах: после ливней паводок подтопил дорогу в Хабаровском крае

Под удар стихии попали два участка дороги, соединяющей поселок Лидога и село Верхняя Манома. Вечером во вторник из-за сильных ливней реки Кия и Черная вышли из берегов и существенно осложнили движение транспорта.

- Первый поврежденный участок расположен вдоль реки Кия, на 12 километре автодороги. Его протяженность составила 200 – 300 метров глубина - 35 сантиметров. Второй, на 16 километре у реки Чёрная, протяженностью 150-200 метров, глубиной до 60 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным спасателей, населенным пунктам ничего не угрожает, легковые автомобили там, конечно, не пройдут, но внедорожники вполне способны преодолеть водную преграду. Нормальная жизнь поселков не нарушена, запасы продовольствия и питьевой воды, медикаментов и горюче-смазочных материалов имеются.

Этим утром на место происшествия выехали дорожники, которые должны оценить, во сколько обойдется восстановление трассы краевому бюджету.

Так же из-за сильных ливней начался подъем и других рек в Хабаровском крае.

- В Хабаровском районе на реках Урми, Кур, Тунгуска ожидаются подъемы уровней воды на 1,0-2,0 метра с подтоплением сенокосов, посевов, линий связи, грунтовых дорог, низких мест в населенных пунктах Кукан, Улика - Национальная, Иванковцы. У данных населенных пунктов ожидаются отметки: на реке Урми у села Кукан 23-24 мая 800-850 сантиметров (при нормальном уровне 850 сантиметров). На реке Кур у села Новокуровка 25-27 мая 630-680 сантиметров (при нормальном уровне 650 сантиметров); на реке Тунгуска у села Архангеловка 27-29 мая 830-880 сантиметров (при нормальном уровне 1000 сантиметров), - сообщили в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы.

Из хороших новостей с погодных фронтов - циклон, заливавший территорию края дождями, практически ушел и сейчас находится над Охотским морем, осадки возможны, но не сильные. Но уже в воскресение над Хабаровским краем опять сгустятся тучи – на смену старому придет новый циклон и ливни возобновятся.