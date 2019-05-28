2019-05-28T07:55:47+03:00
Общество

Ждите сюрпризов и праздника: в Хабаровске стартовал фестиваль «Амурские волны»

В этом году в крупнейшем военно-музыкальном событии на Дальнем Востоке примут участие более 500 исполнителей
Борис КОКУРИН
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Ждите сюрпризов и праздника: в Хабаровске стартовал фестиваль «Амурские волны»Ждите сюрпризов и праздника: в Хабаровске стартовал фестиваль «Амурские волны»Фото: Борис КОКУРИН
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Фестиваль, который уже восьмой раз проходит в Хабаровске, впечатляет: более 500 музыкантов, 11 коллективов из которых 4 приехали из-за границы – Китая, Казахстана, Чехии и ставший уже традиционным участником «Амурских волн» оркестр кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза, три года подряд радующий хабаровчан своим мастерством. Кстати руководитель оркестра Александр Браун в этом году пообещал удивить своих поклонников какими-то музыкальными сюрпризами, но вот в чем они заключаются, рассказывать не стал - иначе интрига пропадет.

- Для нас как представителей кельтской культуры очень важно и приятно быть здесь и представлять военное искусство, - подчеркнул Александр Браун, руководитель и главный волынщик оркестра кельтских волынок и барабанов стран Евросоюза. – Для нас очень привлекательна и интересна русская военная музыка. Хотелось бы отметить, что руководители фестиваля готовят партитуры этой музыки таким образом, чтобы мы – волынщики, могли ее тоже исполнять. У нас происходит взаимный обмен музыкой и сейчас у нас будет возможность взять образцы русской музыки и исполнять ее у себя, на западе, давая возможность обычным людям с ней познакомиться.

Заслуживает внимания и выступление чешского оркестра духовых инструментов «Дольнемчанка», основанного, на секундочку, в 1876 году в городке Долни Немчи, расположенного в Южной Моравии. Кроме оркестра эта область Чешской Республики знаменита своими наливками – так что народные мелодии, которые играют гости, обещают быть по-настоящему веселыми и зажигательными. Кстати, чешские оркестры, пользуются заслуженной популярностью во всем мире.

Росгвардейцы обещают привезти в Хабаровск сразу два духовых оркестра: коллективы штабов Уральского и Восточного округов войск национальной гвардии. Кроме этого прибудет в столицу Хабаровского края и симфонический оркестр этого ведомства с уникальной солисткой – Марией Андреевой.

- Она хоть и молода, но очень талантлива, - рассказывает Владимир Васяк, начальник военно-оркестровой службы – главный военный дирижер Росгвардии. – Она единственная в стране кому президент лично дал возможность получить второе высшее образование бесплатно, в связи с тем, что она очень одаренный человек.

Оркестры Министерства обороны в свою очередь обещают не только сыграть музыкальные произведения, исполненные в разных жанрах, но и приобщить к своим выступлениям публику – сделать зрителей не просто наблюдателями действия, но и полноправным участником праздника.

- Это фестиваль не ради фестиваля, этот проект для нас очень важен для нас как способ популяризации музыки, музыкального образования. После таких событий множество мальчишек, молодых ребят поступают в музыкальные школы, среднеспециальные учебные заведения, Вузы, где готовят музыкантов, пополняют оркестры, - подчеркнул Александр Федосов, министр культуры Хабаровского края. – Радует, что у нас с каждым годом растет количество иностранных коллективов. И хочется, чтобы эти шесть дней были наполнены самыми интересными проектами к радости и удовольствию наших зрителей.

Фестиваль будет идти целую неделю, будут как выступления на крупнейших площадках Хабаровска, так и уличные концерты, ориентированные на широкую публику – дефиле, фейерверки и марш-парады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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