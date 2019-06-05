2019-06-06T06:49:01+03:00
Это - Хабаровск!

Ча-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчане

Слушайте прямой эфир 6 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
Поделиться:
Ча-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчанеЧа-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчанеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Иностранные словечки давно заполонили русскую речь, а еще вдобавок появились штампы, по типу «спс», «ок», «др», «пож». Даже есть такой словарь - глоссарий, который помогает понять значение этих сокращений. Ну, а как же чистый русский язык? Выходит, совсем забыли, как грамотно говорить, или просто ленимся знать элементарные правила? В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - доцент кафедры русского языка и издательского дела Педагогического института ТОГУ, кандидат филологических наук, Ольга Горелова и кандидат филологический наук, судебный эксперт РОО «Гильдия лингвистов – экспертов» по документационным и информационным спорам Елена Крадожен-Мазурова. С 8 до 9 утра они рассказали, модно ли сегодня быть грамотным, как влияют социальные сети на устную речь человека, остался ли хороший русский язык в прошлом или нет, и какая судьба его ждет в будущем.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык Фото: Ульяна КОСКИНА

О великий, могучий, правдивый и свободный русский языкФото: Ульяна КОСКИНА

А уже в 9 утра в нашей студии прогремело настоящее «Куша'ЕМ Шоу». О чем это мы? А вот! Слушайте нас на 88,3 FM - и все узнаете!

На «Куша'ЕМ Шоу» сбежались соседи Фото: Ульяна КОСКИНА

На «Куша'ЕМ Шоу» сбежались соседиФото: Ульяна КОСКИНА

Эфир 06_06_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В администрации Комсомольска строят грандиозные планы на квадратные метры
В Хабаровском крае раскрыли секрет телепортации вещей между гаражами
Опасную столовую опечатали в Хабаровске среди бела дня
К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае построят дорогу
Утонувшую машину с человеком внутри нашли в карьере с водой в Комсомольске
Международная посылка стала пропуском в тюрьму для хабаровчанина
В Хабаровском крае смертность населения превышает рождаемость
Форум «Амур» открывает свои двери для участников в Хабаровском крае
«Тайга в объективе» покажет прелести заповедного леса в Хабаровском крае
Из домов Хабаровска на две недели исчезнет горячая вода
Топливо уже начали завозить в северные районы Хабаровского края
В карьере с водой в Комсомольске вместе с машиной мог утонуть человек
Из-за взятки чиновник в Комсомольске лишился свободы, а бизнесмен денег
Хабаровские дети креативно напомнили взрослым об экологических проблемах
Женщине и ребенку после автоаварии в Хабаровске понадобилась помощь врачей
Бизнесмены в Хабаровском крае опасаются за лицензии на продажу алкоголя
Чиновники в Комсомольске устроят тотальную чистку городских улиц
В Хабаровске искали должников, а нашли беглого вора в розыске
Волна краж прокатилась по гостиницам, кафе и магазинам Хабаровска
Погода в Хабаровске на 6 июня 2019 года: днем до +22, дождливо
Ломился за чужими вещами и в итоге признался в краже велосипеда невезучий биробиджанец