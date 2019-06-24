2019-06-24T10:15:53+03:00
Это - Хабаровск!

Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретом

Прямой эфир 24 июня на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук
Поделиться:
Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретомХочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретомФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Погода шепчет, а значит, можно ехать купаться. Возникает вопрос: а где это можно сделать в Хабаровске? В водоемах нельзя, кстати, многих это не останавливает, в Амуре тоже нежелательно – скорость течения такая сильная, что потом из воды на берег не выберешься. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах краевого управления МЧС Виктор Каменев. С 9 утра мы поговорили о том, какие территории открыты в городе для отдыха, где запрещено купаться, а также узнали, что грозит любителям выпить и потом сесть за руль катера.

Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретом Фото: Ульяна КОСКИНА

Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретомФото: Ульяна КОСКИНА

А самого утра узнавали о дальнейшей судьбе косаток, которых доставили в Хабаровский край. Поговорили с зоозащитниками и экологами на волне 88,3 FM.

Эфир 24_06_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровском крае собираются готовить специалистов «на заказ»
Хабаровские выпускники побывали на приеме у мэра города
Маш с сюрпризом нашли в магазине в Хабаровском крае
Школьники в Биробиджане хлебнули первобытной жизни
Гость комсомольчанина «засветился» в краже крепежей со строительной базы
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубку липы
Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше
Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае
Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя
«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске
Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи
Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына
Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки
Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России
На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки
Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО
Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны