Семья в Хабаровске съела личинки червей-паразитов и попала в тяжелом состоянии в больницу

По данным краевого Росздравнадзора, за здоровье одной хабаровской семьи боролись врачи 10 городской больницы. Горожане попали в медучреждение с крайне опасным диагнозом «трихинеллёз».

Прочитав в Интернете положительные отзывы о якобы «волшебной силе мощного иммуностимулятора», семейная пара выпила псевдо-вакцину, попутно споив сие снадобье своему малолетнему ребенку. Само «лекарство» представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл - разновидности червей-паразитов. Спустя две недели вся семья в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой помощи в больницу.

Сейчас правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдо-вакцины, кстати, ветеринаром по образованию.

- Носителем паразита, от которого пострадала семья, обычно являются медведи. Сама личинка крайне опасна для здоровья носителя. Случай, о котором мы говорим, - яркий пример очень опасного и безрассудного самолечения. Что за ветеринар из Приморского края передал препарат семье, мы не в курсе. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Пострадавшие решили, что непонятный препарат поможет им укрепить иммунитет. В итоге оказались в больнице, где им сняли острое состояние , но, к сожалению, от дальнейшей госпитализации люди отказались. Принудительно их лечить врачи не могут. Опасность сохраняется ещё и потому, что эти личинки не выводятся из организма сразу и в дальнейшем могут негативно воздействовать на организм. Этот паразит живет в мышцах и головном мозге, - сообщил Олег Гнатюк, руководитель Росздравнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В Росздравнадзоре также пояснили, что подобные употребления паразитов были и ранее, но этот случай первый с 2004-го года.

Трихинеллёз — заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, миалгиями (болями в мышцах), отеком лица, кожными сыпями, ухудшением состава крови, а при тяжелом течении — поражением внутренних органов и центральной нервной системы.