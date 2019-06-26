Хабаровские таможенники помешали женщине опасно похудеть и завели на нее уголовное дело

Небольшая посылка из Таиланда с невинным на первый взгляд препаратом для похудания сразу вызвала подозрение на Хабаровской таможне. В пакете находились 200 таблеток, в состав которых входит опасное сильнодействующее вещество - сибутрамин. К слову сказать, у этого препарата помимо главное эффекта – снижения аппетита, есть множество гораздо более опасных побочных: расстройства центральной нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительных систем организма.

Отмечались случаи, когда сибутрамин вызывал анафилактический шок, и спасало человека только своевременное вмешательство врачей. Это вещество запрещено к ввозу на территорию Российской Федерации, но, как оказалось, не всех это смущает.

- Хабаровчанка призналась, что таблетки она заказала на тайском сайте в интернете и, зная, что перевозить через границу их нельзя, оформила доставку по почте, - рассказал Владимир Никулин, старший дознаватель по особо важным делам Хабаровской таможни. - За перемещение любого количества запрещенных к ввозу сильнодействующих веществ граждане несут уголовную ответственность.

В отношении незадачливой женщины таможенники возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда опасных веществ». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты рекомендуют перед покупкой за границей обязательно изучать инструкцию к лекарственным препаратам. А со списком запрещенных к ввозу на территорию страны препаратов можно ознакомиться в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964.